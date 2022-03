Delegación de EEUU insta a ayudar al ejército ucraniano

VARSOVIA (AP) — Una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, que se encuentra de visita en Polonia, señaló el sábado que la necesidad más urgente en el combate de Ucrania contra la invasión rusa es equipar y apoyar al país en todos los aspectos que le ayuden a defender su independencia.

La delegación de siete miembros, encabezada por el representante demócrata de Massachusetts, Stephen Lynch, ha visitado centros de acogida de refugiados de Ucrania en el este de Polonia.

Destacaron la apertura con que Polonia acoge a los refugiados de Ucrania, incluso en domicilios particulares. Más de dos millones de personas que huyen de la guerra han llegado a Polonia desde el 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania.

"Estamos aquí para tranquilizar y apoyar al pueblo de Ucrania. Estamos aquí para agradecer al pueblo de Polonia la increíble generosidad que ha mostrado con los refugiados", dijo Lynch, que preside la subcomisión de Seguridad Nacional en la Comisión de Supervisión y Reforma.

El sábado, durante un encuentro virtual con los medios de comunicación, los legisladores estadounidenses subrayaron la necesidad de ayudar urgentemente al ejército ucraniano en su lucha contra las fuerzas rusas.

Afirmaron que no hay lugar para las conversaciones de paz mientras haya una "guerra encarnizada".

"La acción más urgente que podemos realizar es asegurarnos de que los combatientes ucranianos —esos valientes patriotas que luchan por su libertad— tengan todo el equipamiento, todos los suministros y todo el apoyo que podamos ofrecerles", manifestó Lynch.

Al responder a una pregunta sobre una posible misión de paz en Ucrania, dijo que "habrá tiempo para el debate, espero que haya tiempo para la diplomacia, pero ahora mismo creo que los militares ucranianos se están enfrentando de forma muy heroica a un enemigo mucho mayor".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá el jueves a una cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas centrada en la guerra de Ucrania y la seguridad europea.

Mientras el presidente Putin continúe con la agresión, "sólo hay una manera de responder a eso y es la fuerza militar", sostuvo Lynch.

El congresista Mark Green, republicano por Tennessee y que forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, tenía un mensaje para Putin: "Has unido a la OTAN, has unido a la Unión Europea y has unido al Congreso de Estados Unidos. Nos oponemos a tu tiranía, eres un criminal de guerra", dijo Green. "¡Retira tus tropas de Ucrania!"