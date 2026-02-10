Demócratas califican de insuficiente oferta de Casa Blanca sobre ICE

WASHINGTON (AP) — Los líderes demócratas afirman que una propuesta de la Casa Blanca es "incompleta e insuficiente" y exigen nuevas restricciones a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, amenazando con un cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declararon el martes que una contrapropuesta a la lista de demandas que transmitieron durante el fin de semana "no incluía ni detalles ni texto legislativo" y no aborda "las preocupaciones que los estadounidenses tienen sobre la conducta ilegal de ICE". La propuesta no se hizo pública.

El rechazo de los demócratas llega mientras el tiempo se agota, con la amenaza de otro cierre parcial del gobierno que podría comenzar el sábado. Entre las demandas de los demócratas se incluye un requisito de órdenes judiciales, que los agentes del DHS vayan mejor identificados, nuevos estándares de uso de la fuerza y el fin de la discriminación racial. Dicen que esos cambios son necesarios después de que dos manifestantes murieran baleados por agentes federales en Minneapolis el mes pasado.

"Simplemente queremos que el ICE siga los mismos estándares que la mayoría de las agencias policiales en Estados Unidos ya siguen", indicó Schumer el martes. "Los demócratas esperan la próxima respuesta de nuestros homólogos republicanos".

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, había expresado optimismo el lunes por la mañana sobre las inusuales negociaciones entre los demócratas y la Casa Blanca, diciendo que había "progreso hacia adelante".

Thune dijo que era una buena señal que ambas partes estuvieran intercambiando documentos, y "con suerte, pueden encontrar un terreno común aquí".

Pero llegar a un acuerdo sobre el tema candente de las redadas migratorias será difícil, especialmente cuando los legisladores de base en ambos partidos eran escépticos sobre encontrar un terreno común.

Schumer y Jeffries han dicho que quieren que los agentes de inmigración se quiten las máscaras, muestren su identificación y se coordinen mejor con las autoridades locales. También han exigido una política más estricta de uso de la fuerza para los agentes federales, salvaguardas legales en los centros de detención y una prohibición de rastrear a los manifestantes con cámaras corporales.

Entre otras demandas, los demócratas dicen que el Congreso debería poner fin a los arrestos indiscriminados, "mejorar los procedimientos y estándares de órdenes judiciales", asegurar que la ley sea clara en que los agentes no pueden entrar en propiedad privada sin una orden judicial y requerir que antes de que una persona pueda ser detenida, se verifique que la persona no es ciudadana de Estados Unidos.

Los demócratas hicieron las demandas de nuevas restricciones sobre el ICE y otros cuerpos de seguridad federales después de que el enfermero Alex Pretti fuera asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis el 24 de enero, y algunos republicanos sugirieron que hacían falta nuevas restricciones. Renee Good fue baleada por agentes de ICE el 7 de enero.

Muchos demócratas han dicho que no votarán a favor de dar otro centavo de financiamiento para Seguridad Nacional hasta que las redadas se reduzcan radicalmente.

"Hacen falta cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que avance un proyecto de ley de financiamiento del departamento", señaló Jeffries. "Punto. Fin de la discusión".

Jeffries sostuvo el martes que la oferta de la Casa Blanca "se alejó" de sus propuestas para una mejor identificación de los agentes de ICE, para más órdenes judiciales y para una prohibición del uso excesivo de la fuerza. Los republicanos también rechazaron su demanda de poner fin a la discriminación racial o étnica, apuntó Jeffries.

"La Casa Blanca no es seria en este momento en reformar dramáticamente al ICE", aseguró Jeffries.

Los republicanos también han rechazado las solicitudes demócratas. El senador de Oklahoma Markwayne Mullin, un aliado cercano de Trump, aseguró el martes que está dispuesto a discutir más cámaras corporales y mejor entrenamiento — ambos ya incluidos en la ley de gastos de Seguridad Nacional — pero que rechazaría las demandas más centrales de los demócratas.

"¿Hablan de órdenes judiciales? No. ¿Hablan de desenmascararlos? No, no vamos a hacer eso. ¿Quieren que tengan una identificación con foto con su nombre? Absolutamente no", aseveró Mullin.

Los republicanos han dicho que los agentes del ICE deberían poder usar máscaras porque son más frecuentemente atacados que otros funcionarios de la ley.

"La gente los está exponiendo y atacando", afirmó el lunes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana. "Tenemos que hablar sobre cosas que sean razonables y alcanzables".

Algunos republicanos también tienen sus propias demandas, como incluir legislación que requeriría prueba de ciudadanía para votar y restricciones a las ciudades que, según ellos, no hacen lo suficiente para combatir la inmigración ilegal.

En una audiencia de la Cámara de Representantes el martes, el director interino del ICE, Todd Lyons, expresó que su agencia "apenas está comenzando" y no se dejaría intimidar mientras sus elementos llevan a cabo la agenda de deportación masiva de Trump.

El Congreso está tratando de renegociar el proyecto de ley de gastos del DHS después de que Trump accediera a una solicitud demócrata de que se separara de un proyecto de gasto más amplia que se convirtió en ley la semana pasada. Ese paquete extendió el financiamiento de Seguridad Nacional a los niveles actuales solo hasta el 13 de febrero, creando una breve ventana para la acción mientras los dos partidos discuten nuevas restricciones sobre el ICE y otros agentes federales.

Aunque accedió a separar el financiamiento, Trump no ha respondido públicamente a las demandas específicas de los demócratas ni ha sugerido áreas de posible acuerdo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó a finales de la semana pasada que el gobierno de Trump está dispuesto a discutir algunos puntos de la lista de los demócratas, pero "otros no parecen estar basados en ningún sentido común, y son inaceptables para este gobierno".

Además del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el proyecto de ley de seguridad nacional incluye financiamiento para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Administración de Seguridad en el Transporte. Si el DHS cierra, Thune dijo la semana pasada, "hay una muy buena posibilidad de que podamos ver más problemas en los vuelos aéreos" similares al cierre del gobierno de 43 días del año pasado.

Los legisladores de ambos partidos han sugerido que podrían separar el financiamiento para el ICE y la Patrulla Fronteriza y aprobar el resto para el viernes. Pero Thune ha recibido la idea con escepticismo, diciendo en cambio que el Congreso debería aprobar otra extensión a corto plazo para todo el DHS mientras negocian las posibles nuevas restricciones.

"Si se necesita tiempo adicional, entonces con suerte los demócratas estarían dispuestos a otra extensión", afirmó Thune.

Es poco probable que muchos demócratas voten por otra extensión. Pero los republicanos podrían potencialmente ganar suficientes votos en ambas cámaras de los demócratas si se sienten esperanzados sobre las negociaciones.