Demuelen en Israel agencias de NU

JERUSALÉN.- Fuerzas israelíes fueron a la carga el martes contra al menos dos instalaciones de las Naciones Unidas, avanzando con su ofensiva contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos encargada de brindar servicios humanitarios a millones de personas en toda la región.

Cuadrillas comenzó a demoler las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Sheikh Jarrah y lanzaron gas lacrimógeno en una escuela de oficios en Qalandia.

Roland Friedrich, director del grupo en Cisjordania, dijo que la UNRWA recibió información de que las cuadrillas de demolición y la policía llegaron a su sede en Jerusalén Oriental el martes temprano. El personal no ha trabajado en la instalación debido al peligro y la incitación durante casi un año, pero las fuerzas israelíes confiscaron dispositivos y expulsaron a la seguridad privada contratada para proteger el recinto.

"Lo que vimos hoy es la culminación de dos años de incitación y medidas contra la UNRWA en Jerusalén Oriental", dijo Friedrich, calificándolo como una violación del derecho internacional que garantiza la protección de instalaciones de esa clase.

Agregó que las fuerzas también lanzaron gas lacrimógeno en la escuela de oficios para jóvenes palestinos en las afueras de Jerusalén el martes por la tarde. Más de 300 jóvenes reciben refugiados capacitación laboral en tecnología y soldadura allí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que la demolición aplicó una nueva ley que prohíbe a la UNRWA, señalando que Israel es propietario del sitio y rechazando las afirmaciones de la agencia de la ONU de que la medida violaba el derecho internacional.

Israel acusa desde siempre a la UNRWA de tener un sesgo antisemita, a menudo con poca evidencia. Sostiene que la agencia emplea y mantiene vínculos con grupos milicianos, incluido Hamás. La ONU niega tales afirmaciones y la UNRWA ha dicho que actúa rápidamente para eliminar a cualquier miliciano sospechoso entre su personal.