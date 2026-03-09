Departamento de Justicia acuerda con Ticketmaster y Live Nation

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia informó que ha llegado a un acuerdo preliminar para resolver su demanda antimonopolio contra Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation Entertainment, lo que supone un pacto destinado a reducir en última instancia los precios de las entradas para los consumidores y poner fin a un monopolio ilegal sobre los eventos en vivo en Estados Unidos.

Estados rechazan acuerdo y continúan juicio

Pero algunos estados dieron señales de que no se sumarán al acuerdo y continuarán con el juicio en curso.

Después de que el Departamento de Justicia anunciara un acuerdo que pone fin a su participación en el juicio en un tribunal federal de Manhattan, el juez Arun Subramanian calificó de "totalmente inaceptable" que nadie le informara al respecto hasta tarde el domingo, después de que el jueves se firmara un documento de términos que describía el acuerdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un alto funcionario del Departamento de Justicia habló con entusiasmo del inminente acuerdo el lunes, bajo condición de anonimato, durante una llamada telefónica con periodistas, conforme a los términos fijados por el departamento para divulgar parte de la información sobre el acuerdo propuesto.

Detalles del acuerdo y reacciones

Live Nation pagaría una multa de 280 millones de dólares y se desprendería de al menos 13 anfiteatros en todo el país, además de abrir sus procesos de venta de entradas para que los competidores puedan participar en la comercialización de boletos, indicó el funcionario, y añadió que se esperaba que al menos 10 estados se sumaran al acuerdo.

El funcionario lo calificó como "una situación en la que todos ganan", al aportar un alivio inmediato a los consumidores y proteger a los recintos de represalias cuando eligen a competidores de Live Nation para gestionar la venta de entradas o promover eventos.

Live Nation dice que el acuerdo limitará las tarifas de servicio de boletería al 15%

En un comunicado, Live Nation Entertainment señaló que está satisfecha con un acuerdo que permitirá a otros promotores decidir la mejor manera de distribuir hasta el 50% de las entradas y limitará las tarifas de servicio de boletería al 15%.

Michael Rapino, presidente y director ejecutivo de Live Nation, afirmó: "Nunca hemos dependido de la exclusividad para impulsar nuestro negocio de venta de entradas; simplemente ha sido el resultado de tener los mejores productos, servicios y personas de la industria".

Live Nation indicó que el acuerdo incluirá una extensión por ocho años del decreto de consentimiento de la empresa con el Departamento de Justicia. Describió los 280 millones de dólares que el funcionario del Departamento de Justicia calificó como una "multa" como un "fondo de conciliación para atender las reclamaciones de daños de los estados".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, manifestó en un comunicado que el pacto "no aborda el monopolio en el centro de este caso".

"Mis colegas fiscales generales y yo tenemos un caso sólido contra Live Nation, y continuaremos con nuestra demanda", sostuvo James.

Un comunicado que contenía sus declaraciones indicó que otros estados que rechazan el acuerdo incluyen Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Wyoming y el Distrito de Columbia.

Más de una veintena de estados planean continuar el juicio contra Live Nation

El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, calificó el acuerdo como "un trato terrible" que se ocultó a los estados hasta el último minuto.

"Este caso trata de cómo Live Nation y Ticketmaster perjudican a los consumidores, atrapan a los artistas y elevan los precios de las entradas. Los veremos de nuevo en el tribunal, pronto", expresó Jackson.

El fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, dijo que el grupo bipartidista de fiscales generales estatales que se sumó a la demanda del Departamento de Justicia en mayo de 2024 continuará porque "el caso contra Live Nation es sólido, y la coalición de estados está comprometida a exigirle cuentas a la empresa por su conducta ilegal, proteger a los consumidores y restablecer la competencia en este mercado".

Stephen Parker, director ejecutivo de la National Independent Venue Association, señaló en un comunicado que la multa de 280 millones de dólares representaba alrededor de cuatro días de los ingresos de Live Nation en 2025.

"Podrían recuperarlo potencialmente para este viernes", comentó Parker, en representación de miles de recintos independientes, festivales y promotores en todo el país.

"El acuerdo del que se ha informado no parece incluir protecciones específicas y explícitas para los fans, los artistas o los recintos y festivales independientes", indicó, y calificó el acuerdo como "un fracaso del sistema de justicia".

Se prevé que el juicio se reanude la próxima semana para los estados que no quieran llegar a un acuerdo

Adam Gitlin, abogado del Distrito de Columbia, le dijo a Subramanian que varios estados no habían decidido qué harían, entre ellos Florida, Louisiana y Texas, que, según afirmó, habían expresado "serias preocupaciones" sobre el acuerdo.

En el tribunal, Subramanian informó a los jurados sobre el acuerdo y señaló que el juicio se reanudaría la próxima semana, con algunos estados impulsando primero las reclamaciones presentadas inicialmente durante la administración del presidente Joe Biden en 2024.

Ahora, los estados quedarán a cargo de impulsar las acusaciones de que Live Nation estaba sofocando la competencia y elevando los precios para los fans mediante amenazas, represalias y otras tácticas para "asfixiar a la competencia", al controlar prácticamente todos los aspectos de la industria, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.

Los estados acusan a Live Nation de incurrir en una serie de prácticas para mantener un control asfixiante sobre la escena de la música en vivo. Sostienen que la empresa utiliza contratos a largo plazo para impedir que los recintos elijan a vendedores de entradas rivales, bloquea a los recintos para que no usen múltiples vendedores de boletos y amenaza a los recintos con que podrían perder dinero y fans si no eligen a Ticketmaster.

Live Nation ha sostenido que los artistas y los equipos fijan los precios y deciden cómo se venden las entradas.

Ticketmaster y Live Nation Entertainment, con sede en Beverly Hills, California, tienen un largo historial de enfrentamientos con artistas importantes y sus fans, entre ellos Taylor Swift y Bruce Springsteen.

Ticketmaster, fundada en 1976 y fusionada con Live Nation en 2010, es el mayor vendedor de entradas del mundo en música en vivo, deportes, teatro y más.