Departamento de Justicia publica 3 millones de páginas de archivos de Epstein

Por ERIC TUCKER, MICHAEL R. SISAK y ALANNA DURKIN RICHER Associated Press

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Justicia publicó el viernes más registros de sus archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein, reanudando las divulgaciones en virtud de una ley destinada a revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de menores por parte del magnate y sus interacciones con personas ricas y poderosas, entre ellas, Donald Trump y Bill Clinton.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche informó que el departamento publicaría más de tres millones de páginas de documentos en esta reciente divulgación de Epstein, así como más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. En los archivos, que se publican en el sitio web del departamento, se incluyen algunos de los millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se retuvieron de una divulgación inicial en diciembre.

Los documentos fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada tras meses de presión pública y política, la cual exige que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell. Los legisladores se quejaron cuando el Departamento de Justicia hizo solo una divulgación limitada el mes pasado, pero los funcionarios dijeron que se necesitaba más tiempo para revisar un conjunto adicional de documentos que fue descubierto y examinar los registros para garantizar que no se divulgara inadvertidamente información sensible sobre las víctimas.

"La divulgación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley", dijo Blanche en una conferencia de prensa donde anunció la divulgación.

La divulgación del viernes probablemente represente la mayor entrega de documentos sobre una saga que el gobierno de Trump ha luchado por sacudirse y que ha animado durante mucho tiempo a detectives en línea, teóricos de la conspiración y otras personas que sospechan que hay un encubrimiento por parte del gobierno y claman por un relato completo, demandas que incluso Blanche reconoció que podrían no ser satisfechas por la última entrega.

"Hay un hambre, o una sed, de información que no creo que se satisfaga con la revisión de estos documentos", declaró.

Después de no cumplir con el plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para liberar todos los archivos, el Departamento de Justicia dijo que encargó a cientos de abogados que revisaran los registros para determinar lo que necesita ser tachado o censurado. Pero negó cualquier esfuerzo por proteger de una posible humillación a Trump, quien afirma haber cortado lazos con Epstein hace años, a pesar de una amistad anterior.

Entre los materiales que no se divulgaron el viernes hay información que podría poner en peligro cualquier investigación en curso o exponer las identidades de posibles víctimas de abuso sexual. Todas las mujeres, aparte de Maxwell, han sido eliminadas de los videos e imágenes que se publican el viernes, apuntó Blanche.

"No protegimos al presidente Trump. No protegimos —ni protegemos— a nadie", dijo Blanche.

El número de documentos sujetos a revisión ha aumentado a aproximadamente seis millones, incluidos duplicados, dijo el departamento.

Pistas a investigadores y correos electrónicos impresos

La más reciente tanda de registros muestra que, a lo largo de los años, los fiscales recibieron pistas de personas con historias extravagantes en las que decían haber sufrido abusos sexuales por parte de figuras famosas. En algunos casos, los investigadores del FBI se comunicaron diligentemente con estos informantes y presuntas víctimas y escucharon sus historias inverosímiles —algunas relacionadas con el ocultismo y los sacrificios humanos— y luego escribieron áridos informes donde resumían lo que las personas tenían que decir y los enviaron a sus superiores.

En el conjunto de documentos también se incluye correspondencia por correo electrónico entre fiscales, impresiones de miles de correos electrónicos que Epstein envió o recibió, recortes de noticias e informes escritos por agentes del FBI en los que resumen sus entrevistas con testigos y presuntas víctimas en la investigación.

Como ocurrió con muchas divulgaciones anteriores de documentos relacionados con Epstein, mucho material fue censurado. Algunos de los informes sobre entrevistas del FBI tenían páginas enteras censuradas, junto con el nombre de la persona que estaba siendo entrevistada.

Complementando la divulgación anterior

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad, entre los que había fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y registros judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban fuertemente censurados.

Entre los documentos se incluían registros de vuelo previamente publicados que mostraban que Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que tuvieran un desacuerdo, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton. Ni Trump ni Clinton han sido acusados públicamente de irregularidades en relación con Epstein, y ambos han dicho que no tenían conocimiento de que él abusaba de niñas menores de edad.

También se publicaron el mes pasado transcripciones de testimonios de un jurado investigador, según los cuales agentes del FBI describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dijeron que les pagaron para realizar actos sexuales para Epstein.

El magnate se suicidó en una celda de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

En 2008 y 2009, Epstein estuvo en la cárcel en Florida tras declararse culpable de solicitar prostitución de una menor de 18 años. En ese momento, los investigadores habían reunido pruebas de que Epstein había abusado sexualmente de niñas menores de edad en su casa en Palm Beach, pero la fiscalía federal acordó no procesarlo a cambio de su declaración de culpabilidad por cargos estatales menores.

En 2021, un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas. Actualmente, cumple una sentencia de prisión de 20 años en un campo de prisioneros en Texas, después de ser trasladada allí desde una prisión federal en Florida. Niega haber cometido cualquier delito.

Los fiscales federales nunca acusaron a nadie más en relación con el abuso de niñas por parte de Epstein, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo acusó de haber hecho arreglos para que ella tuviera encuentros sexuales a los 17 y 18 años con numerosos políticos, magnates de negocios, académicos destacados y otros, todos los cuales negaron sus acusaciones.

Entre las personas a las que ella acusó estaba el príncipe Andrés de Reino Unido, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor después de que el escándalo lo llevó a ser despojado de sus títulos reales. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero resolvió su demanda por una suma no revelada.

Giuffre murió por suicidio en su granja en Australia Occidental el año pasado a los 41 años.