Derrota electoral de Milei en Buenos Aires impacta en mercados

BUENOS AIRES (AP) — Los inversores reaccionaron con pánico este lunes tras la paliza electoral que sufrió el presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, un resultado que obliga al mandatario a recalcular su gestión para los comicios nacionales de octubre que definirán la conformación del Congreso hasta el fin de su mandato.

El frente peronista Fuerza Patria obtuvo 47,28% de los votos sobre 33,71% de los candidatos del oficialista La Libertad Avanza el domingo en la elección de legisladores provinciales y consejeros municipales en el principal distrito electoral del país.

Las acciones argentinas en Wall Street registraron caídas del 8% al 20%, mientras el riesgo país medido por JP Morgan superó los 1.100 puntos desde los 900 puntos del viernes, en sintonía con un desplome de los bonos soberanos del 16%.

En tanto, la cotización del dólar subió en el arranque de las operaciones 6% a 1.460 pesos por unidad respecto de su valor del viernes. Eso dejaba a la divisa a tiro del techo de la banda de flotación (1.470 pesos) dispuesta por el gobierno cuando en abril levantó parcialmente las restricciones cambiarias. Con el correr de las horas dólar se contrajo a 1.425 pesos por unidad, 3,2% más que el cierre de la semana pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El índice Merval, donde cotizan las principales empresas locales, se hundió más de 13% respecto del viernes.

Milei, un economista ultraliberal que gobierna desde 2023, fue bendecido por los mercados a principios de su gestión por su determinación para llevar adelante un estricto plan de austeridad e impulsar reformas para desregular la economía.

Pero la derrota de la víspera ha dejado expuesto que el plan de Milei no cuenta con el suficiente respaldo popular, al menos en el mayor distrito del país, poco más de un mes de las elecciones de medio término en las que el oficialismo pretende aumentar su presencia hoy minoritaria en el Parlamento.

Al mismo tiempo ha empoderado a una oposición peronista dividida y en crisis de liderazgo tras la detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por corrupción.

"El mercado no esperaba un desempeño tan bueno del peronismo", señaló la consultora en economía y estrategia 1816. "Parece inexorable que tendremos presión sobre el tipo de cambio y descensos en los precios de bonos y acciones".

"El gobierno, que esperaba otro resultado, se verá obligado a recalcular", advirtió.

En las horas posteriores a la derrota, Milei dijo que el resultado merecía de su parte una "profunda autocrítica" y que "los errores que hayamos cometido, los vamos a corregir. Sin embargo, advirtió que defenderá "con uñas y dientes" los pilares de su plan económico: equilibrio fiscal, restricción monetaria y esquema cambiario entre bandas de cotización.

Este lunes a primera hora el mandatario convocó a una reunión a todos sus ministros en la Casa de Gobierno. Por el momento no se esperan anuncios.

Anatomía de una derrota

Si bien se trató de una elección local, fue el propio mandatario ultraderechista quien le dio una magnitud mayor calificándola de una votación "crucial" para sepultar a su principal enemigo político, el kirchnerismo, el peronismo de centroizquierda que lo antecedió en el poder y gobierna la provincia de Buenos Aires.

Pero se terminó convirtiendo en un plebiscito a su gestión.

El oficialismo "fue con una mala estrategia política y malos candidatos. No tenía mensaje", evaluó Sergio Berensztein, doctor en ciencias políticas.

El plan "motosierra" de Milei, que incluyó recortes a subsidios a energía y transporte, despidos de empleados públicos, suspensión de proyectos de obra pública y congelamiento de salarios y jubilaciones, logró con éxito contener la inflación, pero no concretó la ansiada reactivación de la economía.

"Aunque algunos sectores perciben avances a nivel macroeconómico, la población en general aún espera resultados tangibles. Los indicadores de confianza recientes reflejan escepticismo sobre la capacidad del gobierno para cumplir", analizó la consultora Grupo Cefeidas.

Si bien el el malestar con el rumbo de la economía ha sido predominante en la votación bonaerense, los analistas también alertaron sobre el impacto de los escándalos por supuesta corrupción que vienen azotando al gobierno desde los primeros meses de este año. Primero por la promoción de criptomoneda $LIBRA en las redes sociales del mandatario que derivó en una investigación por presunta estafa a inversores y luego sospechas de pago de sobornos en la compra de medicamentos para discapacitados.

"La incapacidad del gobierno para brindar una respuesta contundente que mostrara acciones decisivas y controlara los daños dejó un vacío que se llenó de duda pública y una narrativa contraria", consideró el Grupo Cefeidas.

¿Qué puede pasar en octubre?

La prueba electoral más importante que enfrentará el gobierno este año será el 26 de octubre, cuando los argentinos voten para elegir senadores y diputados nacionales.

Para el gobierno es imperioso fortalecer su músculo legislativo para llevar adelante las reformas pendientes. Actualmente es la tercera fuerza parlamentaria.

Berensztein consideró que Milei podría revertir el escenario actual con "cambios profundos" en su agenda política y económica, como el desplazamiento de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei —involucrada en sospechas de corrupción— a "tareas invisibles". A su vez, agregó, "el foco debe estar menos en la baja de la inflación en los próximos meses y más en despejar riesgos sistémicos" de recesión.