La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa; detiene a 617

El Cártel de Sinaloa ha sufrido otro gran golpe a su estructura y capacidad operativa, ahora a nivel global. La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) anunció este lunes que en la última semana detuvieron a 617 personas relacionadas con el grupo criminal, cientos de armas y un decomiso de más de 1.6 millones de dólares en drogas.

"Hoy, la DEA anunció los resultados de un refuerzo operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína", informó la agencia en un comunicado.

Del 25 al 29 de agosto, la DEA realizó operativos en 23 regiones locales en EU y en siete "regiones extranjeras" cuyo resultado fueron 617 personas detenidas, 480 kilogramos de polvo de fentanilo; 714 mil 707 pastillas falsificadas; 2 mil 209 kilos de metanfetamina; 7 mil 469 kilos de cocaína; y 16.55 kilos de heroína.

Además, la DEA incautó divisas por 11 millones 111 mil 483 dólares (unos 207 millones de pesos); incautó bienes por un millón 697 mil 313 dólares (casi 32 millones de pesos) y aseguró 420 armas de fuego.

En febrero, el Gobierno del Presidente Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa, junto con otros siete cárteles, como Organización Terrorista Extranjera. "El Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional. La DEA se compromete a desmantelar sus redes de comando, control y distribución", afirmó la agencia.

"Estos resultados demuestran el gran compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense", declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. "Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas".

La agencia estadounidense asegura que hay "decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores del Cártel de Sinaloa que operan en todo el mundo, en al menos 40 países, responsables de la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales".

Por último, la DEA aseguró que esta acción coordinada "fue una combinación del mayor enfoque de la DEA en la aplicación de la ley, la inteligencia y la colaboración nacional e internacional" y que este aumento "refleja el compromiso inquebrantable de la DEA de enfrentar la crisis del fentanilo y desmantelar los cárteles responsables de ella".

"La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo", subrayó la propia agencia.