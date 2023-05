DeSantis anuncia hoy su candidatura

Miami, Florida.- El gobernador de Florida Ron DeSantis anunciará su candidatura presidencial este miércoles en un evento de Twitter Spaces con Elon Musk.

DeSantis, considerado el principal rival de Donald Trump para la candidatura presidencial republicana, revelará sus planes en una conversación de audio con el propietario de Twitter, dijeron las fuentes que hablaron The Associated Press a condición de anonimato por no estar autorizadas para hablar del tema.

Musk, hablando el martes en un evento del Wall Street Journal en Londres, pareció confirmar la noticia, diciendo que DeSantis hará “un anuncio importante” en Twitter al día siguiente. “Será la primera vez que ocurre algo así en las redes sociales”, manifestó.

Añadió que de momento no está declarando su apoyo a ningún candidato en particular.

El momento exacto en que DeSantis anunciaría una campaña ha estado sumido en el misterio, y sus allegados le han filtrado a la prensa distintos planes.

Si bien es común que una campaña haga anuncios por videos colocados en redes sociales, es menos común — quizás sin precedente — hacerlo en vivo en un foro transmitido por una red social.