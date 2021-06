Desaparecen dos hermanos en Sudáfrica con millones en Bitcoin

Cuando las criptomonedas comenzaron a aumentar su valor y muchos de los primeros inversionistas que creyeron en el modelo se volvieron millonarios, muchas más personas en el mundo mostraron interés en cambiar un poco de sus monedas oficiales por divisas digitales y, para hacerlo, qué mejor que contar con el respaldo de una startup especializada en las transacciones con Bitcoin. El problema es cuando los fundadores, y todo el dinero, desaparecen misteriosamente.

Los inversores en criptomonedas en Sudáfrica pueden haber perdido casi 3.6 mil millones de dólares en Bitcoin luego de la desaparición de dos hermanos asociados con uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país.

De acuerdo con información publicada por el medio Bloomberg, un despacho de abogados en Ciudad del Cabo ha dado a conocer que no puede localizar a Ameer y Raees Cajee, los fundadores de la fintech Africrypt.

Según las declaraciones de los inversionistas, en abril pasado la compañía les había informado que habían sido víctimas de un hackeo, pero les pidieron que no reportaran el incidente a las autoridades porque eso haría más lento el proceso de recuperación de su dinero perdido.

Sin embargo, algunos de los clientes tomaron la decisión de contratar a Hanekom Attorneys, el bufete de abogados que ahora afirma que no le es posible encontrar a los dos hermanos para investigar el incidente.

Se especula que los fundadores de la empresa huyeron con el dinero pues los abogados descubrieron que alguien había retirado los fondos agrupados de Africrypt de las cuentas locales y las carteras de los clientes donde se almacenaban originalmente las monedas y las había enviado a una serie de servicios que tienen como fin dificultar que el dinero se pueda rastrear.

No obstante, según los abogados, "los empleados de Africrypt perdieron el acceso a las plataformas de back-end siete días antes del supuesto ataque". Aunque las sospechas se despertaron luego de que se intentara llamar a los dos hermanos Cajee varias veces solo para encontrar su correo de voz.

Para complicar cualquier intento de recuperación, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica no puede iniciar una investigación formal sobre el incidente porque la criptomoneda no se considera legalmente un producto financiero en el país.

Si nadie puede recuperar el dinero, se considerará la mayor pérdida de criptomonedas de la historia.

¿No se pueden rastrear?

Una de las grandes ventajas que tiene el Bitcoin es que, por estar basada en tecnología blockchain, es posible rastrear todas las transacciones por lo que, en teoría, si los hermanos robaron las criptomonedas, en cuanto intenten hacer alguna operación, serán descubiertos y detenidos. Pero el tema es un poco más complicado.

En el mercado existen empresas que se dedican a lavar Bitcoin a través de un servicio de mezcla que funciona de manera similar al lavado de dinero tradicional. Básicamente se encargan de unir monedas virtuales de una gran variedad de fuentes, tanto limpias como sucias, y las mezclan. Luego, ese dinero se utiliza para pagar pequeñas cantidades, para no despertar sospechas, hasta que las criptomonedas parecen legítimas.

Otros han optado por cambiar los Bitcoin por una criptomoneda diferente cuyo cifrado está más centrado en la privacidad por lo que su rastreo es aún más difícil.

Al final, aunque todavía existirá un historial que relaciona al Bitcoin con su origen, el problema, según los especialistas, es que se vuelven difíciles de encontrar, por lo que solo un investigador comprometido y con recursos suficientes podría llegar a rastrear el origen.