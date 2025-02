Trump participa en el tradicional Desayuno de Oración Nacional bipartidista

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump participó el jueves en el Desayuno de Oración Nacional en el Capitolio, siguiendo una tradición de más de 70 años en Washington en la que un grupo bipartidista de legisladores se reúne para convivir. Trump también hablará en otro desayuno de oración en un hotel de Washington, patrocinado por un grupo privado.

El presidente republicano causó revuelo en el último desayuno de oración de su primer mandato. Aquel año, la reunión se realizó un día después de que el Senado lo absolviera en su primer juicio de destitución.

En sus comentarios de entonces, Trump lanzó indirectas poco sutiles contra Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes por el partido Demócrata, quien dijo públicamente que rezaba por Trump, y contra el senador de Utah, Mitt Romney, que mencionó su fe como un factor en su decisión de votar para condenar a Trump.

"No me gustan las personas que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal", dijo Trump en ese momento en su extenso discurso, en el que también mostró dos periódicos con titulares destacados sobre su absolución. "Tampoco me gustan las personas que dicen, ´Rezo por ti´, cuando saben que no es así."

Dwight D. Eisenhower fue el primer presidente en asistir al desayuno de oración, en febrero de 1953, y desde entonces, todos los presidentes han hablado en la reunión.

La senadora demócrata Maggie Hassan, de Nueva Hampshire, y el senador republicano Roger Marshall, de Kansas, son los copresidentes honorarios del desayuno de oración de este año.

En 2023, el Desayuno de Oración Nacional se dividió en dos eventos rivales, el del Capitolio, al que asistieron principalmente legisladores y funcionarios gubernamentales, y un evento privado más grande para miles de personas en el salón de baile de un hotel. La separación ocurrió cuando los legisladores buscaron distanciarse del grupo religioso privado que durante décadas había supervisado el evento más grande, debido a cuestionamientos sobre su organización y la forma en que se financiaba.

En 2023 y 2024, el presidente demócrata Joe Biden habló en el evento del Capitolio, y sus comentarios se transmitieron en vivo al otro encuentro.