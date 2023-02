Desmiente EU que esté considerando "deportaciones masivas" a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió este jueves que esté considerando "deportaciones masivas" a México, según informó el diario "The Washington Post".

"Los informes de que estamos considerando deportaciones masivas de no mexicanos a México son falsos", aseguró en su cuenta de Twitter Marsha Catron Espinosa, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el Post, que citó a fuentes informadas del asunto, aunque el acuerdo aún no es definitivo, la idea que se discute busca reforzar medidas que el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de quienes cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera estadounidense.

El plan crearía una "presunción en contra de la elegibilidad de asilo" y, siempre de acuerdo con el Post, el programa sería mucho más grande que el "Quédate en México" implementado por la administración de Donald Trump.

Un funcionario de la administración Biden dijo al Post que las deportaciones masivas se limitarían a ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pues el gobierno de Estados Unidos no puede devolverlos a sus países de origen.

Estados Unidos anunció a fines de 2022 un plan para aceptar a 30 mil ciudadanos de esos países, cada mes, siempre y cuando hagan la solicitud en sus países, cuenten con un patrocinador financiero que ya esté en Estados Unidos (individuos o representantes de organizaciones) y superen una verificación de antecedentes, entre otros requisitos. De ser así, se les permitirá vivir y trabajar en el país durante dos años.

Al respecto, Catron dijo que "seguimos trabajando estrechamente con el gobierno de México para aplicar nuestro exitoso plan de control fronterizo, que ya ha dado como resultado el menor número de encuentros entre puertos de entrada en dos años".

Catron, en cambio, no dijo nada sobre el supuesto plan para penalizar las solicitudes de asilo.