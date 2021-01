Despiden a altos funcionarios de seguridad del Capitolio

Tres altos funcionarios de seguridad en el Congreso de Estados Unidos perdieron sus trabajos el jueves por la "vergonzosa y mortal" violación de seguridad del Capitolio por parte de los partidarios del presidente Donald Trump.

"Politico" indicó que el jefe de policía del Capitolio, Steven Sund, dimitirá a partir del 16 de enero, antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, según un portavoz de la policía.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, solicitó y recibió la renuncia del Sargento de Armas del Senado, Michael Stenger, a partir de este jueves.

Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el sargento de armas de la Cámara, Paul Irving, renunciará después de que el Capitolio fuera invadido el miércoles por una turba pro-Trump, acto que hasta el momento ha dejado cinco muertos.

Pelosi había pedido la renuncia de Sund el jueves temprano y dijo que no había podido comunicarse con él; una portavoz de Sund declaró anteriormente que no tenía planes de dimitir.

McConnell dijo que la sargento adjunto de armas, Jennifer Hemingway, asumirá el cargo de líder interina de seguridad del Senado y dijo que el Congreso "examinará las fallas graves que ocurrieron ayer y continuará y fortalecerá nuestros preparativos para una toma de posesión segura y exitosa el 20 de enero".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que planeaba despedir a Stenger tan pronto como los demócratas obtengan la mayoría el 20 de enero si todavía estaba en su puesto en ese momento.

McConnell dijo que la culpa en última instancia recae en los "criminales desquiciados" que profanaron el Capitolio, pero sugirió que el Congreso tendría que abordar las "fallas impactantes en la postura y los protocolos de seguridad del Capitolio".

La representante demócrata Zoe Lofgren, aliada de confianza de Pelosi, que preside el comité a cargo de la logística de seguridad del Capitolio, dijo que Sund la engañó sobre los preparativos de seguridad para la sesión del 6 de enero. Comentó que el jefe de policía del recinto le aseguró que todas las contingencias estaban en su lugar y "no había duda de que pudieron mantenernos completamente seguros en el Capitolio". La Guardia Nacional estaba lista, dijo Lofgren que Sund le dijo. "Simplemente no era cierto. No los habían llamado".

La próxima prueba de seguridad del Capitolio llegará de inmediato, con la inauguración de Joe Biden a menos de dos semanas.