"Destruiremos a los enemigos"

Teherán, Irán.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez tras las especulaciones sobre su destino después de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Ali Jameneí.

En una declaración en la televisión estatal, Pezeshkian ofreció sus condolencias a los iraníes por la muerte de Jameneí, lo que calificó como "una gran tragedia" para Irán.

El mandatario iraní confirmó también que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo, conformado por él; el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes, ha iniciado su labor.

Pezeshkian aseguró además que las Fuerzas Armadas continuarán con "firmeza" sus ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre", afirmó.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado por la mañana y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques en Teherán.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este domingo los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, Irán decide cuándo y cómo acabar la guerra.

"Los bombardeos en nuestra capital no tienen ningún impacto en nuestra capacidad para librar una guerra. La defensa mosaico descentralizada nos permite decidir cuándo y cómo terminará la guerra", dijo.

El jefe de la diplomacia iraní afirmo que han dedicado dos décadas a estudiar las derrotas de Estados Unidos en los países vecinos de Irán, al este y al oeste, lo que podría parecer una alusión a las intervenciones en Afganistán e Irak.