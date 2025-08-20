Detienen a Cindy Rodríguez por asesinato de su hijo de 6 años

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- Cindy Rodríguez Singh fue detenida por el FBI en India tras casi dos años de búsqueda bajo cargos de asesinato agravado a una persona menor de 10 años y huida ilegal para evitar enjuiciamiento, emitidos después de la desaparición y muerte de su hijo Noel.

Rodríguez ocupaba el cuarto lugar en la lista de "los 10 fugitivos más buscados" por el FBI desde el 3 de octubre de 2024 cuando se emitió una notificación roja de Interpol y se envió a todos los países miembros, incluida India.

La investigación del caso apuntaba a una huida a India, Turquía o México para evitar ser procesada por los cargos relacionados al asesinato de su hijo de 6 años, Noel Rodríguez Álvarez.

"La lista de los 10 Más Buscados del FBI existe para casos como éste, en el que una peligrosa fugitiva pensó que podía huir, esconderse en el extranjero y escapar de la justicia", declaró el director FBI, Kash Patel.

Cindy Rodríguez ya fue trasladada devuelta a Estados Unidos y el FBI la entregará con las autoridades de Texas, en donde tiene una orden de detención estatal activa.

Caso Noel Rodríguez

En marzo de 2023, el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS, por sus siglas en inglés) de Texas pidió al Departamento de Policía un control de bienestar del hijo de Cindy Rodríguez, después de que no se le viera al menor desde octubre de 2022.

Noel tenía diversos problemas de salud, entre ellos: trastorno del desarrollo, trastorno social, problemas de densidad ósea, enfermedad pulmonar crónica, edema pulmonar y esotropía; según el DFPS.

Rodríguez Singh mintió durante el control de bienestar y aseguró que Noel se encontraba en México con su padre biológico desde noviembre de 2022. En marzo de 2023, el FBI recibe una alerta advirtiendo que Cindy, su marido y otros seis menores embarcaron un vuelo internacional con destino a India; Noel no figuraba entre los pasajeros.

Aunque nunca se localizó el cuerpo del menor, en la búsqueda realizada por agentes, voluntarios y perros entrenados se encontró una losa de concreto en casa de la familia Rodríguez. Este hallazgo y la fuga confirmó las sospechas.