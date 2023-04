Detienen a maestra en Florida por supervisar peleas de estudiantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Una profesora fue detenida luego de que organizara peleas entre sus estudiantes en una escuela secundaria de Florida.

De acuerdo con el New York Post, la mujer identificada como Angel Footman, de 23 años, habría permitido a sus estudiantes que se golpearan entre sí, en pleno salón de clases, mientras ella los miraba sentada en su escritorio y les pedía no llamar la atención con gritos.

Según los primeros informes, los hechos fueron registrados en la escuela secundaria Griffin, Tallahasse en Florida, cuando varias estudiantes de sexto grado alertaron a las autoridades escolares después de que se difundieran varios videos que mostraban a la docente sentada mientras sus estudiantes se peleaban.

En las imágenes, se escucha a la profesora imponer las reglas de la pelea en donde les pedía a los alumnos no jalarse el cabello y que limitaran sus enfrentamientos a 30 segundos cada uno.

Cuando la confrontaron, la maestra negó haber organizado las peleas, pero reconoció que no informó sobre las peleas ni presentó informes sobre la mala conducta.

Angel Footman se entregó a la policía el pasado 7 de abril y enfrenta cuatro cargos por contribuir a la delincuencia de un menor.