Detienen al artista ruso que hizo caer al candidato de Macron en París

El artista ruso Piotr Pavlenski que reivindica la divulgación del vídeo de contenido sexual que provocó la renuncia de Benjamin Griveaux como candidato a la alcaldía de París por el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, fue detenido en París este sábado.



Su arresto, según la Fiscalía de París, se produjo en el marco de una investigación en su contra por violencia voluntaria con arma por una pelea durante una fiesta en la capital francesa la pasada Nochevieja en la que hubo tres heridos.



La policía buscaba a Pavlenski -que tiene estatuto de refugiado en Francia- por esos hechos y no por el escándalo generado por la controvertida difusión del vídeo de Griveaux, ya que éste de momento no ha presentado ninguna denuncia, aunque su abogado ha avanzado que lo hará.



La divulgación por internet de las imágenes de contenido sexual del ya excandidato y antiguo portavoz del Gobierno de Macron sin su consentimiento podría, no obstante, acarrearle problemas judiciales, ya que en caso de demostrarse el delito, la pena puede llegar a dos años de cárcel y 60.000 euros de multa.



Este artista y activista conocido por su gusto por la provocación ya fue condenado a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento -que tendría que cumplir en caso de reincidencia- por haber incendiado una agencia del Banco de Francia en plena plaza de la Bastilla de París en octubre de 2017, el año que llegó a Francia.



Según sus explicaciones, con esa acción pretendía denunciar el poder del mundo financiero.



Este viernes, mientras la campaña electoral de las municipales de París vivía la sacudida por la renuncia de Griveaux, con la reacción casi unánime de los políticos contra la difusión de contenidos de la intimidad del candidato, Pavlenski la reivindicaba.



En una entrevista a "Libération", defendía el gesto de colgar en su página internet el vídeo en el que supuestamente se veía a Griveaux masturbarse, destinado a una amante, por su "hipocresía peligrosa".



Para Pavlenski, Griveaux es "cínico" porque el comportamiento sexual que pone en evidencia esa grabación no se corresponde para nada con la imagen que quiso dar en la campaña, en la que utilizó a su mujer para conseguir votos.