Detienen al ucraniano Serhii Kuznietsov por explosiones en gasoductos Nord Stream

BERLÍN (AP) — Las autoridades alemanas pusieron bajo custodia el viernes a un ucraniano que se sospecha coordinó las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania hace más de tres años.

Un juez del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe emitió una orden de arresto el viernes para el ucraniano Serhii Kuznietsov, de 49 años, y ordenó su detención, informaron los fiscales federales.

Las explosiones submarinas registradas el 26 de septiembre de 2022 dañaron gasoductos creados para transportar gas natural ruso a Alemania por el lecho el Mar Báltico. El daño aumentó las tensiones sobre la guerra en Ucrania al tiempo que los países europeos actuaban para independizarse de las fuentes de energía rusas, tras la invasión a gran escala a Ucrania por parte del Kremlin.

La fiscalía alemana señaló que Kuznietsov coordinó a un grupo de personas que colocó explosivos en los gasoductos. El detenido es sospechoso de causar explosiones, de cometer sabotaje anticonstitucional y de destruir infraestructura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sospechoso y otras personas utilizaron un yate que partió del puerto alemán de Rostock, el cual había sido alquilado a una empresa alemana usando identificaciones falsas y con la ayuda de intermediarios, detallaron los fiscales.

Kuznietsov ha negado su participación en las explosiones, argumentando que al momento de las explosiones él se hallaba en Ucrania, donde servía como capitán del ejército.

Llegó a Alemania el jueves luego que el tribunal más alto de Italia aprobara su extradición el 19 de noviembre. Fue detenido el 21 de agosto con una orden de arresto europea en un campamento cerca de la ciudad costera adriática de Rímini, Italia, donde estaba de vacaciones con su familia.

En octubre, un tribunal polaco bloqueó la extradición a Alemania de otro ucraniano al que se le acusa de participar en el ataque de 2022 a los gasoductos y ordenó su liberación.

Un juez polaco indicó que el ataque contra los gasoductos debería entenderse como una acción militar en una "guerra justa", y por lo tanto no sujeto a responsabilidad penal por parte de un individuo. El tribunal italiano que aprobó la extradición de Kuznietsov no aceptó ese argumento.