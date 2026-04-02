Detienen en Teherán a la abogada Nasrin Sotoudeh por activismo

BEIRUT (AP) — La destacada abogada iraní de derechos humanos Nasrin Sotoudeh fue detenida durante la noche en su casa de Teherán por agentes de inteligencia iraníes, según contó su hija el jueves.

Detalles confirmados sobre la detención de Nasrin Sotoudeh

Nasrin Sotoudeh, de 64 años, es conocida por defender a activistas, políticos de la oposición y mujeres procesadas por quitarse el velo. Ha estado encarcelada en varias ocasiones y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza por motivos de salud.

Su esposo, Reza Khandan, también un activista reconocido, está actualmente encarcelado en la notoria prisión de Evin en Teherán.

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Mehraveh Khandan, en declaraciones a The Associated Press desde Ámsterdam, señaló que recibió mensajes de su familia en Irán a través de un intermediario, que confirmaban el arresto de su madre. Las restricciones a las comunicaciones y a internet impuestas desde enero hacen que el contacto con el mundo exterior sea casi imposible.

La noticia de la detención de Sotoudeh llega mientras las autoridades iraníes han intensificado su represión contra la disidencia y los activistas políticos, incluso cuando arrecia la guerra con Estados Unidos e Israel. Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, se ha informado que las autoridades han arrestado a cientos de personas, a menudo por comunicarse con medios extranjeros. Las autoridades también han incrementado las ejecuciones de manifestantes que enfrentaban la pena de muerte. Grupos de derechos humanos han afirmado que la represión busca infundir miedo y disuadir nuevas protestas.

Impacto en la comunidad y contexto político

Días antes de su arresto, Sotoudeh concedió una entrevista publicada el lunes por un medio persa en el extranjero en la que se refirió a la guerra y afirmó que las políticas de la República Islámica "nos han expuesto a la muerte". También criticó la represión del gobierno contra las protestas de enero, las mayores contra la República Islámica en décadas.

Khandan dijo que le preocupa su madre, que padece una afección cardíaca, por posibles ataques de Estados Unidos e Israel contra centros de detención y porque "nuestro régimen se volvió aún más brutal después de que empezó esta guerra".

El arresto de Sotoudeh también se produce después de que se conociera que Narges Mohammadi, activista iraní encarcelada y laureada con el Premio Nobel de la Paz, podría haber sufrido un infarto.

La abogada francesa de Mohammadi, Chirinne Ardakani, dijo a AP el jueves que su equipo legal se enteró del estado de Mohammadi durante una breve visita a la prisión la semana pasada.

"Se veía extremadamente demacrada, pálida, débil y tenía dificultad para moverse. De hecho, incluso fue acompañada a la sala de espera por una enfermera. Nos enteramos por Narges Mohammadi de que tuvo un infarto el 24 de marzo, de que la encontraron inconsciente en su celda y de que, en realidad, fueron sus compañeras de prisión quienes la llevaron a la enfermería", relató Ardakani.

Además de la preocupación por su salud, también hubo ataques aéreos no muy lejos de la prisión de Zanjan, en el noroeste de Irán, donde está recluida, lo que incrementó la inquietud por su seguridad, indicó la abogada.

Mohammadi, de 53 años, abogada de derechos humanos que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras estaba en prisión, fue arrestada en diciembre durante una visita a la ciudad iraní oriental de Mashhad y condenada a siete años más de cárcel. La salud de Mohammadi ha ido empeorando.

En una breve llamada el jueves, Sotoudeh le dijo a su familia que fue detenida por el Ministerio de Inteligencia, la misma agencia que ya la había arrestado antes, según Khandan.

Sotoudeh pidió a su familia que diera seguimiento a su arresto ante los fiscales. No hubo información sobre el motivo de su detención. También se confiscaron todos los dispositivos de comunicación de la casa, incluidos los de su padre, afirmó Khandan.

Sotoudeh recibió en 2012 el prestigioso Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de la Unión Europea. Entre sus clientes anteriores figuran la laureada con el Nobel Shirin Ebadi y varios activistas arrestados durante la reiterada represión del gobierno contra las protestas.

Khandan dijo que le preocupa que las noticias sobre la represión de la disidencia queden ahogadas mientras continúa la guerra.

"Es difícil que se escuche nuestra voz en este momento", expresó Khandan. "El régimen tenía (algunos) límites antes. Ya no los tiene".