Diez mujeres que marcaron un antes y después en la humanidad

A lo largo de la historia, muchas mujeres han sido borradas o ignoradas a pesar de sus grandes logros. En campos como la ciencia, las artes o la vida política, hay personajes femeninos que dejaron su huella a pesar del sexismo y la desigualdad. Es por ello que la BBC recopiló a aquellas con los aportes más significativos.

La revista de Historia de la BBC entrevistó a expertos de diez campos distintos para escoger a 100 mujeres que se convirtieron en un parte aguas en su campo.

Para recordar a estas pioneras y conmemorar todo lo que han hecho por la humanidad, presentamos a las 10 mujeres que marcaron un antes y después en la historia.

1. Marie Curie, 1867-1934

Marie Sk?odowska Curie, fundó la ciencia de la radiactividad y sus descubrimiento llevaron a desarrollar tratamientos efectivos para el cáncer. Fue la primera mujer en ganar un Premio Nobel y la primera en dar clases en la Universidad de París.

Junto a su esposo Pierre, descubrió dos elementos nuevos, el radio y el polonio. Además, durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie equipó ambulancias con sistemas de rayos X. Desgraciadamente Marie Curie enfermó por la manipulación de materiales radioactivos, lo que llevó a su muerte.

2. Rosa Parks, 1913-2005

En 1955, Rosa Park desafío las leyes de segregación en Estados Unidos, al negarse a ceder su asiento a una persona blanca en el autobús. Este acto simple inspiró protestas y marcó el inicio del movimiento por los derechos civiles.

3. Emmeline Pankhurst, 1858-1928

En 1903, la inglesa Emmeline lanzó la Unión Social y Política de Mujeres para hacer campaña en el parlamento a favor del sufragio femenino. Como líder, inspiró a miles de mujeres a levantarse para exigir sus derechos, a pesar de que a lo largo de su vida fue encarcelada en 13 ocasiones por su lucha social, gracias a ella hoy las mujeres siguen avanzando en los derechos que necesitan y merecen.

4. Ada Lovelace, 1815-1852

Es considera la primera programadora informática. Esta matemática inglesa creó el primer algoritmo diseñado para ser leído por una computadora, mientras trabajaba en la calculadora de uso general de Charles Babbage.

5. Rosalind Franklin, 1920-1958

La química y cristalógrafa inglesa fue quién descubrió la doble hélice del ADN. Gracias a su logro, hoy tenemos innovaciones como el mapeo del genoma humano y la ingeniería genética.

6. Margaret Thatcher, 1925-2013

La primera mujer en ser Primer Ministro de Gran Bretaña, cambió la historia de este país mientras navegaba conflictos políticos y una recesión económica. Aunque es un personaje que siempre dividirá opiniones, es recordada por su papel en la Guerra de Falklands en 1982 y los enfrentamientos en Irlanda del Norte.

7. Angela Burdett-Coutts, 1814-1906

La filántropa inglesa fue nombrada baronesa por la Reina Victoria debido a su trabajo para ayudar a los pobres. Fue una pionera en construir casas para los pobres y apoyar a varias causas sociales, con ayuda del escritor Charles Dickens.

8. Mary Wollstonecraft, 1759-1797

Mary Wollstonecraft fue una escritora y filósofa inglesa que peleó por la educación y liberación de las mujeres. Su libro, "A Vindication of the Rights of Woman", se publicó en 1792 y es un referente fundamental en el feminismo moderno.

9. Florence Nightingale, 1820-1910

Fue la líder del primer equipo de enfermeras militares británicas durante la guerra de Crimea. Además de ayudar a sus pacientes, Florence Nightingale informaba al gobierno acerca de lo que observaba en el campo para reducir las muertes por enfermedades o heridas.

10. Marie Stopes, 1880-1958

Marie Stopes fue una educadora sexual que ganó prestigio luego de la publicación de los polémicos libros "Married Love" y su "Wise Parenthood", donde promovía los métodos anticonceptivos. Sigue siendo polémica debido a su postura respecto a la eugenesia, filosofía que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos.