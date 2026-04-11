Dios no bendice ningún conflicto: Papa

Roma, Ita.- El papa León XIV intensificó el viernes su condena de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, al afirmar que "Dios no bendice ningún conflicto" y, desde luego, no se pone del lado de quienes lanzan bombas.

León habló durante una reunión de los principales obispos de la Iglesia católica caldea en Irak, una iglesia católica de rito oriental cuyos clérigos viajaron a Roma para elegir a un nuevo patriarca.

El pontífice les dijo que eran signos de esperanza en un "mundo marcado por violencias absurdas e inhumanas", especialmente en las tierras del cristianismo primitivo que han sido profanadas "por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración por la vida de las personas".

León les dijo que ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente, y los instó a "proclamar claramente que Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas".

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Para reforzar el mensaje, el Vaticano publicó la cita en la cuenta oficial de León @Pontifex en la red social X.

Tras emitir llamados moderados a la paz y al diálogo durante las primeras semanas del conflicto, León intensificó sus críticas al gobierno de Trump desde el Domingo de Ramos, cuando dijo que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.