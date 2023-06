Diosdado Cabello arremete contra Boric por dichos sobre Venezuela

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, arremetió contra el presidente chileno Gabriel Boric, a quien se refirió con "Bobóric", lo calificó de "merluzo" (sinónimo de tonto) y lo llamó "un cachorrito del imperialismo".

Lo anterior, luego de que el mandatario de Chile manifestara, durante una conferencia, una discrepancia con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había dicho que la situación de derechos humanos en Venezuela era solo una "construcción narrativa".

Así, Boric había expresado que "no es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria".

En opinión de Cabello, la reunión de Boric sería comparable a una fiesta, donde "siempre hay un borracho impertinente", y agrega que "Bobóric es el borracho impertinente que saca a bailar a las demás esposas porque es gracioso".

"¿Es gracioso? No", agrega el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. "Es un bobo que es presidente de un pueblo, de un país. Es un bobo con malas intenciones que fue a faltarle al respeto, primero, al presidente Lula y al pueblo brasileño".

También dijo que "es evidente que trabaja para los gringos", y explicó que a Boric había participado en los "reclamos justos del pueblo", pero los habría olvidado al llegar a la presidencia: "terminó traicionando a esa gente".

De igual modo, acusó que estaría trabajando "para las élites", sin atreverse a tocar al empresario chileno Sebastián Piñera, al mismo tiempo que se presumiría "de izquierda".

"No solo quedó en evidencia como un bobo, sino como alguien que no le importa la unidad de los pueblos del sur. ¿Por qué? Porque él es un cachorrito del imperialismo", concluye.

Previamente, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también había criticado la defensa que su par brasileño había hecho de Nicolás Maduro: "Quedé sorprendido cuando se habló de que lo que sucede en Venezuela es una narrativa", dijo.

"Si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo", agregó.

Mientras que Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, criticó igualmente la opinión de Lula, y dijo: "Podemos tener un debate sobre las políticas de sanciones, sobre cómo promover el diálogo, pero tenemos que identificar las cosas como son".