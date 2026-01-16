Director de la CIA se reúne con la presidenta interina de Venezuela en Caracas

WASHINGTON (AP) — El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango del gobierno del presidente Donald Trump en visitar el país sudamericano tras la incursión estadounidense que capturó al exlíder Nicolás Maduro.

La reunión efectuada el jueves en Caracas, la capital, duró dos horas, según un funcionario del gobierno de Estados Unidos que no estaba autorizado para hablar públicamente del asunto y declaró el viernes bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que la reunión se produjo a instancias del presidente Donald Trump y tenía como objetivo demostrar el deseo de Estados Unidos de tener una mejor relación con Venezuela. Ocurrió el mismo día en que la líder opositora venezolana María Corina Machado presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump en la Casa Blanca, aun cuando, en los hechos, él la ha dejado de lado.

La visita de Ratcliffe probablemente será vista como otra señal de la disposición de Trump para trabajar con Rodríguez, quien había sido la segunda al mando de Maduro hasta la audaz operación militar estadounidense realizada hace dos semanas que lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

La visita, en la que también participó un pequeño equipo de funcionarios estadounidenses y fue reportada por primera vez por The New York Times, tenía la intención de sentar las bases para una cooperación adicional entre el gobierno de Trump y los nuevos líderes de Venezuela, dijo el funcionario.

Ratcliffe habló de la posible colaboración económica entre los dos países y advirtió que Venezuela nunca más puede permitir la presencia de adversarios de Estados Unidos, incluidos los narcotraficantes, dijo el funcionario.

La CIA desempeñó un papel clave en la operación para aprehender a Maduro al proporcionar apoyo crítico de inteligencia, además de llevar a cabo un ataque previo con drones en un muelle utilizado por los cárteles, afirmaron funcionarios estadounidenses.

Un día después de la visita de Ratcliffe a Caracas, Machado dijo a los periodistas que rechazaba la noción de que Trump ha decidido trabajar con Rodríguez en lugar de su movimiento de oposición, que muchos creen que ganó las elecciones presidenciales de 2024.

El jueves, Rodríguez utilizó su primer mensaje a la nación como presidenta interina para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera estatal a más inversión extranjera tras la promesa del gobierno de Trump de supervisar las ventas de crudo venezolano.

Trump ha planteado dudas sobre su compromiso declarado de respaldar el gobierno democrático en Venezuela, sin dar un calendario sobre cuándo podrían celebrarse elecciones. A su vez, Machado se esforzó el viernes por evitar dar detalles sobre sus planes para regresar a casa o cuándo podrían celebrarse nuevos comicios.

Trump ha dicho que sería difícil que Machado —que, desde hace mucho tiempo, ha sido el rostro de la lucha por la democracia en Venezuela— gobierne su país porque "no tiene ni el apoyo ni el respeto dentro del país".