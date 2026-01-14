Disputa territorial entre Groenlandia y Estados Unidos por control

WASHINGTON (AP) — Un alto funcionario danés declaró el miércoles que persiste un "desacuerdo fundamental" sobre Groenlandia con el presidente Donald Trump tras las conversaciones en Washington con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Sin embargo, ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo para discutir formas de resolver las diferencias mientras Trump sigue pidiendo que Estados Unidos tome el control del territorio semiautónomo de Dinamarca, país aliado de la OTAN.

"El grupo, en nuestra opinión, debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respeta las líneas rojas del Reino de Dinamarca", indicó el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, a los periodistas después de una reunión en la que también participó la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Trump está tratando de argumentar que la OTAN debería ayudar a Estados Unidos a adquirir la isla más grande del mundo y dice que cualquier cosa menos que estar bajo control estadounidense es inaceptable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dinamarca ha anunciado planes para aumentar la presencia militar del país en el Ártico y el Atlántico Norte mientras Trump intenta justificar sus llamados a tomar el control del vasto territorio al afirmar repetidamente que China y Rusia tienen sus miras puestas en Groenlandia.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios después de la reunión de aproximadamente una hora.

Pero unas horas antes de que los funcionarios se reunieran, Trump reiteró en su red social que Estados Unidos "necesita Groenlandia con el propósito de la Seguridad Nacional". Añadió que "la OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos" y que, de lo contrario, lo harán Rusia o China — "¡Y ESO NO VA A SUCEDER!".

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS", escribió Trump. "Cualquier cosa salvo eso es inaceptable".

Løkke Rasmussen dijo a los periodistas que está "claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia".

"Y dejamos muy, muy claro que esto no está en el interés del reino", indicó Løkke Rasmussen después de la reunión, citando un "desacuerdo fundamental" con la administración Trump pero dispuesto a seguir dialogando.

Sin embargo, Tanto Løkke Rasmussen como Motzfeldt ofrecieron una esperanza medida de que las conversaciones estaban comenzando un diálogo que llevaría a Trump a abandonar su demanda de adquirir el territorio y crear un camino para una cooperación más estrecha con Estados Unidos.

"Hemos mostrado dónde están nuestros límites y a partir de ahí, creo que será muy bueno mirar hacia adelante", dijo Motzfeldt.

Dinamarca refuerza presencia en el Ártico

En Copenhague, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció un aumento en la "presencia militar y actividad de ejercicios" de Dinamarca en el Ártico y el Atlántico Norte, "en estrecha cooperación con nuestros aliados".

Poulsen dijo en una conferencia de prensa que el aumento de la presencia militar era necesario en un entorno de seguridad en el que "nadie puede predecir lo que sucederá mañana".

"Esto significa que a partir de hoy y en el tiempo venidero habrá una mayor presencia militar en y alrededor de Groenlandia con aviones, buques y soldados, incluidos otros aliados de la OTAN", agregó el ministro.

"Otros aliados de la OTAN" están llegando a Groenlandia junto con el personal danés, dijo. Poulsen se negó a nombrar a los otros países que contribuyen al aumento de la presencia en el Ártico, diciendo que depende de los aliados anunciar su propia participación.

Anteriormente, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, escribió en X que "algunos oficiales de las Fuerzas Armadas Suecas están llegando a Groenlandia hoy" como parte de un grupo de varios países aliados. "Juntos, prepararán eventos dentro del marco del ejercicio danés Operación Resistencia Ártica", dijo Kristersson. Dos militares noruegos también serán enviados a Groenlandia para trazar un mapa de cooperación adicional con los aliados, anunció el ministro de Defensa del país, Tore O. Sandvik, al periódico VG.

Residentes de Groenlandia quieren que EEUU deje de inmiscuirse

Groenlandia es estratégicamente importante porque, a medida que el cambio climático causa el deshielo, se abre la posibilidad de rutas comerciales más cortas hacia Asia. Eso podría facilitar también la extracción y el transporte de depósitos no explotados de minerales críticos necesarios para computadoras y teléfonos.

Trump señaló que Groenlandia es "vital" para el programa de defensa de misiles Golden Dome de Estados Unidos. También ha dicho que quiere la isla para ampliar la seguridad de Estados Unidos y citó lo que él dice que es la amenaza de los barcos rusos y chinos como una razón para controlarla.

Pero tanto los expertos como los groenlandeses cuestionan esa afirmación, y se ha convertido en un tema candente en la calle principal cubierta de nieve de la capital de Groenlandia, donde periodistas internacionales y equipos de cámaras han descendido mientras Trump continúa con su discurso de toma de control.

"Los únicos chinos que veo son cuando voy al mercado de comida rápida", apuntó Lars Vintner, ingeniero de calefacción. Dijo que sale a navegar y cazar con frecuencia y nunca ha visto barcos rusos o chinos.

Su amigo Hans Nørgaard estaba de acuerdo y añadió que "lo que ha salido de la boca de Donald Trump sobre todos estos barcos es pura fantasía".

Dinamarca ha dicho que Estados Unidos, que ya tiene presencia militar en la isla, puede aumentar sus bases en Groenlandia. Estados Unidos es parte de un tratado de 1951 que le otorga amplios derechos para establecer bases militares allí con el consentimiento de Dinamarca y Groenlandia.

Por ese motivo, "la seguridad es solo una excusa", dijo Vintner, sugiriendo que Trump en realidad quiere poseer la isla para ganar dinero con sus recursos naturales no explotados.

Mikaelsen, la estudiante, afirmó que los groenlandeses se benefician de formar parte de Dinamarca, que proporciona atención médica gratuita, educación y becas estudiantiles, y "no quiero que Estados Unidos nos quite eso".

Løkke Rasmussen y Motzfeldt, junto con el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, planeaban reunirse más tarde el miércoles con senadores del Caucus Ártico. Una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses también se dirige a Copenhague esta semana para reunirse con funcionarios daneses y groenlandeses.

Tanto Løkke Rasmussen como Motzfeldt dijeron que, aunque siguen en desacuerdo con Trump, sigue siendo fundamental seguir dialogando.

"Es en el interés de todos, incluso si no estamos de acuerdo, que acordemos intentar explorar si es posible abordar algunas de las preocupaciones al mismo tiempo que respetamos la integridad del territorio del reino danés y la autodeterminación del pueblo groenlandés", expresó Løkke Rasmussen.