Divulgan en EU archivos de Ovnis

Washington.- Buzz Aldrin observó una "fuente de luz bastante brillante" mientras iba a bordo del Apolo 11. Un objeto misterioso que hacía "múltiples giros de 90 grados" a gran velocidad. Un objeto con un brillo deslumbrante que realizaba giros en tirabuzón sobre los cielos de Kazajistán.

El gobierno republicano de Trump dice que el público puede sacar sus propias conclusiones con la información de los archivos. La colección de documentos podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo.

Los archivos reflejan casos que el gobierno considera no resueltos, lo que significa que, por diversas razones, no pudieron explicarse con certeza. El Pentágono describió los archivos como nuevos y "nunca antes vistos", aunque algunos se habían hecho públicos hace años.

La publicación inicial contiene una gran cantidad de videos, otras imágenes y testimonios que seguramente avivarán más especulaciones entre quienes creen que no estamos solos en el universo.

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Por ejemplo, en un cable del Departamento de Estado de la embajada de Estados Unidos en Tayikistán, de 1994, se detalla cómo un piloto tayiko y tres estadounidenses vieron un fenómeno aéreo no identificado intensamente iluminado mientras volaban en un avión a reacción sobre Kazajistán. El objeto, según el cable, "hacía giros de 90 grados, realizaba giros en tirabuzón y maniobraba en círculos a grandes velocidades".

En una sesión informativa de 1969 con miembros de la tripulación del Apolo 11, el astronauta Aldrin recordó haber visto varias cosas inusuales, como un objeto de tamaño "considerable" cerca de la Luna y una "fuente de luz bastante brillante" que la tripulación parecía que podría ser un láser.

"El objeto fue visible durante cinco a diez segundos, y luego la luz se apagó y el objeto desapareció", según la entrevista realizada por el FBI.

En un informe militar del mar Egeo de 2023 se habla de un fenómeno aéreo no identificado que volaba justo por encima de la superficie del océano y hacía "múltiples giros de 90 grados a una velocidad estimada de 80 mph" (129 km/h).

Un funcionario de inteligencia de Estados Unidos detalló en una entrevista un incidente ocurrido el año pasado en el que, mientras realizaba una búsqueda en un helicóptero, se encontró con una esfera "súper caliente" suspendida sobre el suelo, que recorrió unos 32 kilómetros (20 millas) a gran velocidad. Luego él observará otras cuatro o cinco esferas cuyo brillo se intensificaba y se atenuaba.