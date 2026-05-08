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Capturan a sujeto que dio muerte a un hombre en Balcones

Autoridades lo identifican como integrante de una célula criminal independiente

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a sujeto que dio muerte a un hombre en Balcones

En seguimiento a las indagatorias por el homicidio de un hombre en la colonia Balcones del Valle, de la capital potosina, la Fiscalía General del Estado capturó a Jesús Benito "N", por medio de una orden de aprehensión, pero además esta identificado como objetivo criminal por sus múltiples actos delictivos.

Fue durante la noche del pasado 23 de abril, cuando la víctima estaba dentro de su vehículo sobre la calle Fuente de Hércules, donde arribó el ahora señalado y presuntamente abrió fuego en su contra, causándole lesiones que lo privaron de la vida poco tiempo después.

Durante las labores operativas, la Policía de Investigación tuvo conocimiento de que el hecho habría derivado de asuntos sentimentales; agentes fiscales robustecieron la carpeta de investigación y obtuvieron el mandato respectivo.

Asimismo, la PDI detuvo a Jesús Benito "N", a quien además ya tenían identificado como supuesto objetivo criminal y generador de violencia en la ciudad, al supuestamente pertenecer a una célula delictiva independiente.

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Esta persona fue trasladada al centro penitenciario ubicado en la Delegación La Pila y en las próximas horas enfrentará al Juez de Control en su audiencia inicial bajo el delito de homicidio calificado; la FGE mantendrá las investigaciones en contra de dicho sujeto.

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