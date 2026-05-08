logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierran accesos al Tangamanga I por protesta de jubilados

Cientos de usuarios no pudieron ingresar al parque para realizar ejercicio

Por Pulso Online

Mayo 08, 2026 08:41 a.m.
A
Cierran accesos al Tangamanga I por protesta de jubilados

Trabajadores jubilados de Gobierno del Estado bloquearon la mañana de este viernes los accesos al Parque Tangamanga I, en protesta por presuntos pagos pendientes y promesas incumplidas por parte de la administración estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes se apostaron desde alrededor de las 5:00 de la mañana en el acceso principal del parque, lo que impidió el ingreso de deportistas, corredores y personas que diariamente acuden a realizar actividades físicas.

La protesta provocó molestia entre algunos usuarios, quienes se quedaron sin poder llevar a cabo sus rutinas matutinas dentro del Tangamanga I.

Los jubilados señalaron que la movilización forma parte de las acciones de presión para exigir una solución a sus demandas económicas, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial si alguna autoridad estatal acudió a dialogar con los inconformes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El cierre se mantiene como medida de protesta, mientras los manifestantes reclaman atención directa del Gobierno del Estado.

LEA TAMBIÉN

Jóvenes tienen choque mortal en el Tangamanga II

Su auto derribó la reja y se estampó contra un árbol, uno perdió la vida

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran accesos al Tangamanga I por protesta de jubilados
Cierran accesos al Tangamanga I por protesta de jubilados

Cierran accesos al Tangamanga I por protesta de jubilados

SLP

Pulso Online

Cientos de usuarios no pudieron ingresar al parque para realizar ejercicio

Persisten altas temperaturas en San Luis Potosí; alertan por posibles lluvias
Persisten altas temperaturas en San Luis Potosí; alertan por posibles lluvias

Persisten altas temperaturas en San Luis Potosí; alertan por posibles lluvias

SLP

Pulso Online

Protección Civil Estatal pidió extremar precauciones ante el calor, el riesgo de incendios

Crecen las dudas y el rechazo a la "Ley Serrano"
Crecen las dudas y el rechazo a la "Ley Serrano"

Crecen las dudas y el rechazo a la "Ley Serrano"

SLP

Ana Paula Vázquez

Ceepac teme que limite derechos de grupos vulnerables

Comercio informal alcanza el 55% a nivel nacional
Comercio informal alcanza el 55% a nivel nacional

Comercio informal alcanza el 55% a nivel nacional

SLP

Martín Rodríguez