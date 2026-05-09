Donald Trump anuncia alto al fuego en Ucrania

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

"Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial", escribió Trump en un mensaje en Truth Social.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como un intercambio de 1,000 prisioneros de cada país. Esta solicitud fue realizada directamente por mí, y agradezco enormemente que haya sido aceptada tanto por el presidente Vladímir Putin como por el presidente Volodímir Zelenski", añade en el texto.

Trump afirmó que espera que esta tregua sea "el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada".

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