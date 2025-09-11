Donald Trump asiste al juego de los Yankees en conmemoración del 11 de septiembre

NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump asistió el jueves al juego de los Yankees de Nueva York, donde recibió una reacción mixta al conmemorar el 24º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, horas después de honrar la memoria de las víctimas en el Pentágono.

Las autoridades instalaron para el presidente cristales blindados fuera de una suite del piso superior en el lado de la tercera base, sobre el dugout de los Tigres de Detroit. Durante el Himno Nacional , Trump fue mostrado en la pantalla gigante del estadio y recibió abucheos de algunos en la multitud.

Hubo aplausos por parte de otros.

Momentos antes, cuando tomó asiento por primera vez, el presidente saludó brevemente a la multitud y levantó un pulgar, pero no todos los fanáticos se dieron cuenta porque no hubo un anuncio de su llegada.

En el estadio se tocó brevemente el himno extraoficial de campaña de Trump, "God Bless the USA", pero con poca reacción. Hubo cánticos de "¡USA! ¡USA! ¡USA!", pero estaban más relacionados con la conmemoración del 11 de septiembre que con la asistencia de Trump al juego.

Todo eso ocurrió después de que Trump pasó por el vestuario del equipo local unos 15 minutos antes del juego. Saludó a los peloteros y miembros del personal del equipo, y habló sobre su cercanía durante años con el fallecido dueño de los Yankees, George Steinbrenner.

"Fue un gran amigo mío, toda la familia", aseveró.

Trump predijo que los Yankees ganarían, al recordar lo que ocurrió durante sus visitas pasadas al parque junto con Steinbrenner.

"Ganamos cada vez que vine", recordó. "¿Crees que fue fácil sentarse con él para un juego? No lo fue. Fue brutal. Pero él ganó, y ustedes van a ganar ".

Luego agregó: "Van a llegar hasta el final , y entrarán en los playoffs, y creo que comenzaremos, ¿qué tal esta noche? Comenzaremos desde esta noche, y les irá bien".

Los Tigres vencieron a los Yankees durante los dos primeros juegos de la serie, el martes y miércoles, por una pizarra combinada de 23-3.

Trump dijo que quería "desearles mucha suerte. Son grandes jugadores, lo sé, cada uno de ustedes".

Recordó también que los archirrivales de los Yankees, los Medias Rojas de Boston, lo visitaron en la Oficina Oval a principios de este verano y luego tuvieron una larga racha ganadora.

El manager Aaron Boone dijo antes de la llegada de Trump que el jardinero izquierdo de los Yankees, Anthony Volpe, había jugado con un desgarro parcial del labrum en su hombro izquierdo, sin revelarlo. Al saludarlo, Trump le dio una palmadita suave en el hombro.

"Es algo de lo que estoy emocionado de ser parte ", dijo Boone sobre la presencia de Trump .

Una visita presidencial siempre provoca medidas de seguridad adicionales en los eventos deportivos, pero esta necesidad se volvió incluso más apremiante después de que el activista conservador y cercano aliado de Trump, Charlie Kirk, fue asesinado en Utah el miércoles.

Horas antes, cuando Trump asistió a la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre en el Pentágono, las autoridades trasladaron el acto al interior como medida de precaución adicional.

La presencia de Trump en el juego de los Yankees el 11 de septiembre recordó el lanzamiento ceremonial de la primera bola, efectuado por el presidente George W. Bush 24 años antes, cuando los Yankees jugaron contra los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial de 2001. Fue un momento que llegó a simbolizar la resiliencia nacional, apenas unas semanas después de los atentados.

Desde los ataques, los Yankees y sus fanáticos han conmemorado el 11 de septiembre durante el séptimo inning cantando "God Bless America" además de la tradicional "Take Me Out to the Ballgame", y lo harían nuevamente el jueves.

También guardaron un momento de silencio antes del primer lanzamiento.

Incluso antes de que Trump saliera de la Casa Blanca, la seguridad en el estadio era estricta. Cada entrada contaba con detectores de metales y agentes del Servicio Secreto, algunos con perros rastreadores, mientras helicópteros del Departamento de Policía de Nueva York sobrevolaban el estadio.

Las autoridades del parque abrieron las puertas tres horas antes del primer lanzamiento, y largas filas comenzaron a formarse incluso antes de eso, aunque la mayoría de la multitud pareció ingresar al estadio sin problemas. Los Yankees informaron que se "instaba encarecidamente a los poseedores de boletos a llegar lo más temprano posible".

El Servicio Secreto también publicó un comunicado en el cual informó que se necesitaría tiempo adicional. Pidió que los fanáticos "consideren dejar sus bolsas y mochilas en casa para ayudar a acelerar el proceso de revisión de seguridad".

La asistencia de Trump a la final masculina del Abierto de Estados Unidos en Queens el fin de semana pasado provocó filas de seguridad lo suficientemente largas como para que algunos fanáticos no llegaran a sus asientos sino hasta más de una hora después de que había comenzado el partido, a pesar de que los organizadores retrasaron su inicio en 30 minutos.

El juego es el octavo evento deportivo importante al que Trump asiste desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Asistió al Super Bowl en Nueva Orleáns, a las 500 Millas de Daytona, a peleas de ka UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, a los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia, a la final del Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey, y al partido del Abierto de Estados Unidos el fin de semana pasado.

La pizarra del Yankee Stadium presentó un gran logo de las Grandes Ligas sobre una bandera estadounidense y un lazo rojo, blanco y azul bajo la inscripción "11 de septiembre de 2001, No Olvidaremos".

La gran bandera estadounidense detrás de las gradas del jardín izquierdo y banderines de cada uno de los 30 equipos de béisbol alrededor del nivel superior del estadio se arriaron a media asta después de que Trump emitió una orden ejecutiva en honor a Kirk .

Antes del juego del miércoles, los Yankees guardaron un minuto de silencio por Kirk y mostraron su foto en la pantalla grande del estadio.