Donald Trump concluye visita al Reino Unido con agradecimiento

AYLESBURY, Inglaterra (AP) — El presidente Donald Trump declaró el jueves que estaba "tremendamente agradecido" por la pompa y el esplendor que se le brindaron durante su segunda visita de Estado al Reino Unido, mientras concluía un viaje que en gran medida evitó desacuerdos públicos importantes sobre cuestiones comerciales y geopolíticas difíciles.

El calor mutuo, junto con la abundancia de palabras amables de Trump hacia el país anfitrión, sugirió que una ofensiva de encanto total por parte de la familia real y el primer ministro británico Keir Starmer tuvo el efecto deseado, aunque hubo una notable falta de progreso en algunos asuntos clave.

El helicóptero de Trump que lo llevaba al aeropuerto de Stansted hizo un aterrizaje no programado en un aeródromo local debido a lo que la Casa Blanca llamó un "problema hidráulico menor". Nadie resultó herido, y un helicóptero de respaldo lo llevó a Stansted, donde abordó el Air Force One y partió hacia Washington.

Trump y Starmer firmaron lo que ambas partes calificaron como un acuerdo histórico sobre ciencia y tecnología, y celebraron una mesa redonda con líderes empresariales globales donde sugirieron que el acuerdo podría significar importantes ganancias de empleo. Entre los temas abordados principalmente en conversaciones privadas entre Trump y Starmer estuvieron las guerras en Ucrania y Gaza y las tarifas de Estados Unidos sobre el acero importado del Reino Unido.

"El vínculo entre nuestros países es como ningún otro en el mundo", indicó Trump en una conferencia de prensa en Chequers, una casa solariega del siglo XVI al noroeste de Londres que sirve como retiro rural para los líderes británicos. Agregó que Estados Unidos y el Reino Unido han "hecho más bien por el planeta que cualquier otra nación en la historia".

Uniéndose a la camaradería, Starmer señaló que "una y otra vez, son hombres y mujeres británicos y estadounidenses, lado a lado, cambiando el curso de la historia y orientándola hacia nuestros valores, hacia la libertad, la democracia y el Estado de Derecho".

La admiración mutua siguió al agasajo del rey Carlos III y la reina Camilla a Trump y a la primera dama Melania Trump en el castillo de Windsor el miércoles con toda la pompa que la monarquía puede reunir, incluyendo la mayor guardia de honor militar jamás reunida para una visita de Estado.

Trump llamó al rey y a la reina "dos personas fantásticas" y dijo que estaba "tremendamente agradecido" y "agradecido más allá de las palabras" por la hospitalidad.

Incluso los puntos de disenso de alto perfil, como el inminente movimiento de Gran Bretaña para reconocer un estado palestino, se mantuvieron cordiales. "Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese sentido", sostuvo Trump, agregando que "es uno de nuestros pocos desacuerdos, en realidad".

Cuando se le preguntó a Trump sobre su falta de progreso en la mediación de un acuerdo para poner fin a la guerra de Moscú en Ucrania, reconoció que el presidente ruso Vladímir Putin lo había "decepcionado". Starmer intensificó el halago un poco más diciendo que él y Trump habían discutido cómo "aumentar decisivamente la presión sobre Putin" y que Trump había "liderado el camino aquí".

También hubo desacuerdo sobre la política de inmigración.

Trump instó a Gran Bretaña a adoptar una línea más dura e insistió en que había dejado claro a Starmer que cuando demasiadas personas ingresan ilegalmente, "destruye los países desde adentro". Aun así, cuando Starmer criticó duramente a Hamás, Trump se inclinó desde su podio y dio una palmada en la espalda al primer ministro en señal de apoyo.

'Realmente se gustan'

En una ceremonia de firma anterior para el acuerdo destinado a promover la inversión tecnológica, Starmer se refirió al presidente republicano como "mi amigo, nuestro amigo" y habló de "líderes que se respetan mutuamente y líderes que realmente se gustan".

El último día de los Trump en Gran Bretaña comenzó despidiéndose del rey y la reina en el castillo de Windsor y volando en helicóptero a Chequers para más espectáculo: una guardia de honor ceremonial con gaiteros, en un guiño a la herencia escocesa de Trump, y una demostración de paracaidismo. También se le mostró el archivo del líder en tiempos de guerra Winston Churchill, quien acuñó el término "relación especial" para el vínculo entre los aliados.

Es un punto que los anfitriones británicos de Trump han enfatizado repetidamente casi 250 años después de que esa relación tuviera un comienzo accidentado en 1776.

Para coincidir con la visita, Reino Unido dijo que las empresas estadounidenses habían prometido 150.000 millones de libras (204.000 millones de dólares) en inversión en Reino Unido, incluyendo 90.000 millones de libras (122.000 millones de dólares) de la firma de inversión Blackstone en la próxima década. La inversión también fluirá en la otra dirección, incluyendo casi 30.000 millones de dólares por parte de la farmacéutica GSK en Estados Unidos.

Los funcionarios del Reino Unido dicen que el acuerdo traerá miles de empleos y miles de millones en inversión en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear. Incluye una rama del Reino Unido de Stargate, un proyecto de infraestructura de IA respaldado por Trump y liderado por OpenAI, y una serie de centros de datos de IA en todo el Reino Unido. Las empresas estadounidenses están anunciando una inversión de 31.000 millones de libras (42.000 millones de dólares) en el sector de IA del Reino Unido, incluyendo 30.000 millones de dólares de Microsoft para proyectos que incluyen la supercomputadora más grande de Reino Unido.

Los funcionarios británicos dicen que no han acordado eliminar un impuesto a los servicios digitales ni suavizar la regulación de internet para obtener el acuerdo, algunos detalles del cual aún no se han anunciado.

Hubo menos movimiento en las tarifas.

En mayo, Starmer y Trump dijeron que habían acordado reducir los aranceles de Estados Unidos sobre las industrias clave de automóviles y aeroespacial británicas. Las conversaciones para reducir los aranceles sobre el acero y el aluminio a cero desde su nivel actual del 25% se han estancado, a pesar de una promesa de que el asunto se resolvería en semanas.

Pocos avances en Ucrania mientras evitan tema de Epstein

El gobierno británico ha sido cada vez más crítico con la conducta de Israel en Gaza y el sufrimiento de los civiles palestinos. Starmer manifestó que la situación era "una catástrofe humanitaria" mientras reconocía una división con el presidente sobre el reconocimiento de un estado palestino.

Mientras el primer ministro ha jugado un papel importante en los esfuerzos europeos para reforzar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, la visita de Trump ofreció pocos avances importantes. Trump incluso insistió en un momento que el conflicto "no afecta a Estados Unidos".

Trump ha expresado frustración con Putin, pero no ha cumplido con las amenazas de imponer nuevas sanciones a Rusia. El rey, en su discurso en el banquete de Estado el miércoles por la noche, ofreció a Trump un suave empujón, señalando "mientras la tiranía una vez más amenaza a Europa, nosotros y nuestros aliados nos mantenemos juntos en apoyo de Ucrania, para disuadir la agresión y asegurar la paz".

Parecía que las preguntas sobre Jeffrey Epstein perseguirían a Trump durante todo el viaje, especialmente dado que su visita comenzó días después de que Starmer despidiera al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por su amistad con el delincuente sexual convicto, quien, según las autoridades, se suicidó en 2019.

Pero Trump en gran medida evitó el tema. La policía arrestó a cuatro personas por una broma en que una imagen de Trump y Jeffrey Epstein fue proyectada en una torre en el castillo de Windsor.

Cuando se le preguntó sobre Mandelson durante la conferencia de prensa, Trump dijo solo que no conocía al exembajador, a pesar de las fotografías que muestran a la pareja junta en la Oficina Oval.