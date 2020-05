Dos condados de Florida con el 50 % de casos de COVID-19 planean reapertura

Los condados de Miami-Dade y Broward, en el sureste de Florida (EE.UU.), planean reabrir algunos comercios no esenciales el próximo lunes 18 de mayo, aun cuando entre los dos suman casi el 50 % de los 42.402 casos confirmados de COVID-19 y las 1.827 muertes por la enfermedad.



Miami-Dade ha acumulado desde el 1 de marzo 14.298 casos y 518 muertes y Broward, 5.851 casos y 267 decesos, según cifras del Departamento de Salud estatal.



Carlos Giménez, el alcalde de Miami-Dade, dio a conocer este miércoles el documento "Una guía para residentes y establecimientos comerciales", que permitiría un 50 % de ocupación en restaurantes si el condado logra reabrir el lunes 18.



La guía fue enviada para revisión al gobernador estatal, Ron DeSantis, y está pendiente de aprobación.



Miami-Dade, con casi tres millones de habitantes, Broward y Palm Beach no entraron en la primera fase de apertura de Florida el pasado 4 de mayo. El tercero entró el pasado lunes 11 de mayo.



Esta fase, que todavía no incluye a las playas, autorizó hasta un 25 % de aforo en locales gastronómicos.



Según las pautas planteadas por Giménez, en Miami-Dade se permitirá a cafeterías y negocios de comida rápida proporcionar el otro 50 % de capacidad en asientos al aire libre.



Se requerirá asimismo que estos comercios no sirvan comida en la barra y se limiten a cuatro personas por mesa.



En cuanto a los salones de belleza, el condado quiere que abran al 25 % de su capacidad con separadores plásticos entre sillones.



Se mantendrá igualmente una separación social de 6 pies (1,80 metros) y será obligatorio contar con cita previa.



Los empleados deben usar protectores faciales, mascarillas y guantes, mientras los clientes deberán llevar la mascarilla.



El documento de 184 páginas es una propuesta que Giménez envió a DeSantis en un esfuerzo por permitir que algunas personas vuelvan a trabajar.



La guía indica que el lunes no podrán abrir librerías y tiendas de electrodomésticos, entre otros sectores comerciales.



Por su parte, los alcaldes de las ciudades de Miami, Miami Beach, Doral, Miami Gardens y Hialeah, todas ellas en Miami-Dade, anunciaron hoy que abrirán los comercios no esenciales dos días después, es decir, el miércoles 20.



En una conferencia de prensa virtual, Francis Suárez, alcalde de Miami, anunció dentro de una semana reabrirán los parques de su demarcación, algo que el condado ya permite desde el 29 de abril.





BROWARD TAMBIÉN QUIERE REABRIR EL LUNES



El condado vecino de Broward también trabaja en planes de reapertura a partir del próximo lunes 18 de mayo de ciertos negocios, que incluyen restaurantes, tiendas, peluquerías, barberías, centros de manicura, autocines y también los gimnasios dentro de edificios residenciales.



El alcalde de Broward, Dale Holness, se propone reabrir "con estrictos protocolos de seguridad", para lo que cuenta ya con el respaldo de la mayoría de las autoridades de las ciudades bajo su jurisdicción.



Estos condados, cuya economía depende esencialmente del turismo, han sido los más golpeados por el desempleo debido al cierre de negocios, como también por las demoras en las ayudas federales.



De los 67 condados de Florida, estos dos del sureste son los únicos que hasta ahora no han sido autorizados a entrar en la Fase Uno del plan de reactivación económica que ha puesto en marcha el gobernador Ron DeSantis.