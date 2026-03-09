Dos hombres arrestados en Nueva York por ataque terrorista con explosivos

NUEVA YORK (AP) — Dos hombres que llevaron artefactos explosivos a una protesta frente a la residencia del alcalde de la ciudad de Nueva York dijeron que se inspiraron en el grupo extremista Estado Islámico, según una denuncia judicial.

Hombres arrestados por ataque terrorista en Nueva York

Emir Balat e Ibrahim Kayumi estaban detenidos sin derecho a fianza tras su comparecencia el lunes, acusados de cargos que incluyen intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de usar un arma de destrucción masiva. Sus abogados no solicitaron fianza, pero podrían hacerlo más adelante.

Los artefactos, que no explotaron, fueron arrojados el sábado durante ruidosas contraprotestas contra una manifestación antiislámica encabezada por Jake Lang, un activista de extrema derecha y crítico del alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, un demócrata y el primer musulmán en ocupar el cargo.

"Balat y Kayumi buscaron incitar miedo y sufrimiento masivo mediante este presunto intento de ataque terrorista en el patio trasero de un funcionario electo de la ciudad", declaró James Barnacle, quien dirige la oficina del FBI en Nueva York, en una conferencia de prensa después de la breve sesión judicial.

Los hombres no dijeron nada durante el breve procedimiento, pero Kayumi hizo una mueca y miró a Balat mientras el juez leía parte de la denuncia que decía que actuaban en apoyo del grupo Estado Islámico. Balat miró al frente desde la mesa de la defensa.

Según la denuncia, Kayumi espetó, mientras era arrestado el sábado, que "el Estado Islámico" era la razón de su conducta. Balat, de 18 años, dijo posteriormente a las autoridades que había jurado lealtad al grupo extremista, y Kayumi, de 19, afirmó que estaba afiliado al grupo , según la denuncia.

Los policías le preguntaron a Balat si quería lograr algo como el atentado durante el Maratón de Boston del 2013, cuando dos bombas estallaron cerca de la meta, matando a tres personas e hiriendo a cientos más.

"No, más grande que eso", respondió Balat, según la denuncia.

El abogado de Emir Balat, Mehdi Essmidi, señaló fuera del tribunal que su cliente es un estudiante de último año de secundaria del área de Filadelfia con "cosas complicadas" ocurriendo en su vida personal. "Hay mucho que resolver", agregó el abogado. Preguntado sobre si creía que Balat era un terrorista, respondió: "Creo que tiene 18 años y no tiene idea de lo que está haciendo".

En el tribunal, el abogado de Kayumi, Michael Arthus, señaló la amplia publicidad en torno al caso y pidió que los fiscales eviten decir cualquier cosa que pudiera perjudicar a posibles jurados.

Nadie respondió a la puerta en una casa que figura como perteneciente a uno de los familiares de Kayumi en Newtown, Pensilvania. En una casa donde los vecinos dijeron que vive Balat en la cercana Langhorne, un joven declinó hacer comentarios cuando un reportero llamó a la puerta.

Essmidi indicó que no creía que los dos jóvenes se conocieran desde hacía mucho tiempo. La comisionada de policía Jessica Tisch expresó que ninguno de los acusados tenía antecedentes penales.

Detalles confirmados sobre el ataque y la investigación

La secretaria de Justicia se expresa sobre el caso

Mientras tanto, la secretaria de Justicia Pam Bondi comentó en redes sociales que las autoridades "no permitirán que la venenosa ideología antiestadounidense del Estado Islámico amenace a esta nación" .

No se identifican vínculos con la guerra en Irán

Tisch dijo que no hay indicios de que el ataque estuviera conectado con la guerra en Irán.

Un lector automatizado de matrículas captó a los sospechosos entrando a la ciudad de Nueva York desde Nueva Jersey menos de una hora antes del ataque, según la denuncia. La madre de Kayumi presentó un reporte de persona desaparecida diciendo que lo vio por última vez alrededor de las 10:30 de la mañana del sábado.

Su vehículo —registrado a nombre de uno de los familiares de Balat— fue hallado el domingo a unas cuadras de donde fueron arrestados. Un registro del auto encontró una mecha y una lata de metal, junto con una lista escrita de ingredientes químicos y componentes que podrían usarse para fabricar explosivos, según la denuncia.

La de Lang el sábado, con escasa asistencia, atrajo a un grupo mucho más numeroso de contramanifestantes. En medio del enfrentamiento, Balat lanzó a la multitud un artefacto del tamaño de un frasco que contenía el explosivo TATP, según la denuncia. También contenía una mecha, además de una capa exterior de tuercas y pernos pegados con cinta adhesiva, según la denuncia.

El artefacto se apagó por sí solo a pocos pasos de la policía. Según la denuncia, Balat luego corrió por la cuadra y recogió de Kayumi un segundo artefacto similar que aún no ha sido sometido a pruebas para detectar explosivos. Balat lo dejó cerca de unos agentes e intentó huir, según la denuncia. La policía derribó a Balat y poco después arrestó a él y a Kayumi.

"La violencia que pretende enfriar la libertad de expresión, la violencia que pretende impedirnos reunirnos pacíficamente, será respondida con justicia rápida", apuntó el fiscal federal de Manhattan Jay Clayton en una conferencia de prensa el lunes.

Manifestante arrestado por cargos no relacionados

La escena se había vuelto caótica incluso antes de que se arrojaran los artefactos. La policía reportó que una persona involucrada en la protesta antiislámica, Ian McGinnis, de 21 años, fue arrestada después de rociar con gas pimienta a contramanifestantes.

McGinnis, de Filadelfia, fue liberado sin fianza después de declararse inocente el domingo de agresión y acoso agravado en un tribunal de Nueva York, según muestran los registros. Su abogado, Steven Metcalf, aseguró el lunes que McGinnis se estaba defendiendo de contramanifestantes.

Otros tres fueron detenidos pero fueron liberados sin cargos.

Lang, quien se postula al Senado por Florida, fue acusado de agredir a un agente y otros delitos durante la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Luego fue liberado de prisión como parte del amplio acto de clemencia del presidente Donald Trump.

Mientras Mamdani hablaba con los reporteros el lunes por la mañana en la residencia del alcalde, Gracie Mansion, Lang gritaba y abucheaba desde fuera de las rejas.