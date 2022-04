Dos médicos cubanos cumplen tres años secuestrados en Kenia

NAIROBI, Kenia (EFE).- El secuestro de dos médicos cubanos en la frontera de Kenia con Somalia en 2019 por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab cumplió hoy tres años sin novedades sobre su estado, si bien ambos gobiernos mantienen sus esfuerzos.



"La esperanza no se pierde", dijeron hoy a Efe fuentes de la embajada de Cuba en Nairobi, aunque admitieron no contar con pruebas de vida de los dos doctores y subrayaron que no hay novedades en el caso.

Por su lado, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo en este aniversario que siguen "infatigablemente" gestionando el regreso al país del cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Assel Herrera Correa.

"Hoy se cumplen tres años del secuestro de nuestros médicos Assel y Landy. Continuamos infatigablemente realizando gestiones para su regreso seguro a la Patria junto a sus familias", aseguró el mandatario a través de la red social Twitter, sin ofrecer más detalles.

El pasado 23 de marzo, el caso regresó a los titulares kenianos cuando un tribunal del país condenó a cadena perpetua al conductor del vehículo en el que viajaban los dos médicos cuando fueron secuestrados, tras declararlo culpable de colaborar en su rapto.

Además de prisión de por vida, Issack Ibrein Robow, que había sido contratado por el Gobierno del condado nororiental de Mandera (donde se produjo el secuestro), fue condenado a penas de 25 y 15 años y seis meses de cárcel por cargos de terrorismo, secuestro, colaboración en un acto terrorista y obtención irregular de documentos de identidad.

Rodríguez y Herrera fueron raptados por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab el 12 de abril de 2019, cuando se dirigían a trabajar en el hospital de la ciudad homónima de Mandera.

Tras su captura, los médicos fueron trasladados a Somalia y entregados a Al Shabab, que se afilió a Al Qaeda en 2012 y controla parte del centro y el sur somalí con la intención de instaurar en el país un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

No se sabe con certeza qué suerte han corrido los dos facultativos ni se han publicado pruebas de vida, pese a las gestiones gubernamentales.

Los médicos secuestrados formaban parte de un contingente de un centenar de profesionales cubanos -incluidos radiólogos, cirujanos plásticos y ortopédicos, neurólogos y nefrólogos- que llegaron en 2018 a Kenia como parte de un acuerdo bilateral para mejorar el acceso a servicios sanitarios especializados en ese país africano.

Durante una visita a Cuba en junio pasado, el ministro keniano de Salud, Mutahi Kagwe, firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la isla para la llegada de 101 especialistas cubanos a Kenia con el fin de fortalecer la atención primaria de salud en este país.

Kagwe enfatizó en ese encuentro el compromiso del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, con el retorno seguro de los doctores cubanos a la isla.