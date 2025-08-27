Dos niños muertos y 17 heridos por tiroteo en iglesia de Minneapolis

Un tirador abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis y alcanzó a varios menores que celebraban una misa en la primera semana de clases, matando a dos e hiriendo a 17 personas en un acto de violencia que el jefe de policía calificó de "absolutamente incomprensible".

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, dijo que el tirador —armado con un fusil, escopeta y pistola— se acercó al costado de la iglesia y disparó docenas de rondas a través de las ventanas hacia los menores sentados en las bancas durante la misa en la Escuela Católica de la Anunciación poco antes de las 8:30 de la mañana. La policía cree que el tirador luego se suicidó.

Los niños que murieron tenían 8 y 10 años, y había 14 menores más entre los heridos, dijo el jefe. Había docenas de jóvenes en el templo.

En una publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, señaló que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo local y como un crimen de odio hacia los católicos.

Michael Simpson dijo que su nieto de 10 años, Weston Halsne, fue rozado por una bala mientras estaba sentado cerca de las ventanas de la iglesia. Con la voz temblorosa al salir del área alrededor de la escuela, Simpson dijo que la violencia durante la misa en el tercer día de clases le hizo preguntarse si Dios estaba vigilando.

"No sé dónde está Él", dijo Simpson.

Agente identifica al agresor

El jefe de policía dijo que el tirador tenía alrededor de 20 años, no contaba con un historial criminal extenso conocido y se cree que actuó solo, pero no dio a conocer el nombre ni información sobre posibles vínculos con la escuela. Un agente dijo a The Associated Press que las autoridades identificaron al agresor como Robin Westman. El agente no estaba autorizado para hablar de la investigación en curso y declaró bajo condición de anonimato.

El jefe de policía dijo que se colocó una tabla para bloquear algunas de las puertas laterales, y que las autoridades encontraron una bomba de humo, pero no explosivos en la escena.

"La pura crueldad y cobardía de disparar en una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", dijo O'Hara en una conferencia de prensa mientras sonaban las campanas de la iglesia. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lamentó que la violencia haya cambiado para siempre a las familias de los estudiantes y a la ciudad junto con ellos.

"No solo digan que esto tiene que ver con pensamientos y oraciones ahora mismo", dijo Frey. "Estos niños estaban rezando, literalmente".

El tío de Westman, el exlegislador estatal de Kentucky Bob Heleringer, dijo que no conocía bien al presunto tirador y estaba desconcertado por la violencia: "Es una tragedia indescriptible".

"Oramos por mi hermana y sus otros hijos y también, obviamente, por estos pobres, pobres niños", dijo Heleringer por teléfono. Señaló que había visto por última vez a Westman en una boda familiar hace tres o cuatro años.

Bill Bienemann, quien vive a un par de calles y acude desde hace mucho a misa en la Iglesia de la Anunciación, dijo que escuchó hasta 50 disparos durante un lapso de cuatro minutos.

"Me quedé impactado. Dije, 'no hay manera de que eso pueda ser un tiroteo'", relató. "Era demasiado. Era esporádico".

Su hija, Alexandra, dijo que asistió a la escuela desde el jardín de infantes hasta el octavo grado, y que el hecho de pensar que podría conocer a algunos de los heridos la hacía sentirse enferma.

"No me hace sentir segura en absoluto en esta comunidad en la que he estado durante tanto tiempo", dijo.

Jefe policial dice que los agentes rescataron a los menores que se ocultaban

El jefe de policía dijo que los agentes respondieron de inmediato a los informes del tiroteo, ingresaron a la iglesia, brindaron primeros auxilios y rescataron a algunos de los niños que se escondían en todo el edificio mientras llegaban otros socorristas.

La escuela fue evacuada y las familias de los estudiantes fueron dirigidas posteriormente a una "zona de reunificación". Afuera, en medio de una fuerte presencia de agentes de la ley, niños con uniformes verde oscuro salían poco a poco de la escuela con adultos, dando abrazos prolongados y secándose las lágrimas.

Aubrey Pannhoff, una estudiante de 16 años de otra escuela católica, lloraba justo afuera del cordón policial. Corrió hacia la Anunciación después del cierre de su propia escuela y el servicio de oración, y dijo que le preguntaba a Dios: "¿Por qué?"

"Son niños pequeños", dijo. "Me resulta realmente difícil asimilarlo".

En publicaciones en X, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la violencia de "horrible" y dijo que su estado está con el corazón roto. Él y el presidente ordenaron izar las banderas a media asta en edificios estatales y federales, respectivamente, y la casa blanca informó que ambos funcionarios sostuvieron una llamada. El gobernador fue el candidato demócrata a la vicepresidencia en las elecciones del año pasado contra el compañero de fórmula de Trump, el actual vicepresidente republicano J.D. Vance.

Desde el Vaticano, el Papa León XIV envió un telegrama de condolencias. León, nacido en Chicago y el primer papa estadounidense de la historia, dijo que oraba por los familiares de los fallecidos.

Funcionarios demócratas de todo el país se reunían en Minneapolis, y el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, informó a la reunión sobre lo que estaba sucediendo y dijo que era "un día trágico para los habitantes de Minnesota". La representante demócrata Ilhan Omar, que representa al área que rodea la escuela, visitó el lugar.

Hennepin Healthcare, el principal hospital de traumatología de Minneapolis, dijo que recibió 10 pacientes, entre ellos ocho niños, de entre 6 y 14 años, y dos adultos. Siete se consideraban en estado crítico. Children's Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, dijo que admitió a siete niños, de entre 9 y 16 años.

Serie de tiroteos fatales en Minneapolis

El lunes fue el primer día del año escolar en la Anunciación, una escuela de 102 años en un arbolado barrio residencial y comercial a unos 8 kilómetros (5 millas) al sur del centro de Minneapolis. Publicaciones recientes en redes sociales de la escuela muestran a niños sonriendo en un evento de regreso a clases, mostrando proyectos de arte de verano, jugando juntos y disfrutando de helados.

Karin Cebulla, quien dijo haber trabajado en la Anunciación como especialista en aprendizaje y cuyas dos hijas, ahora universitarias, estudiaron en ella, describió a la escuela como una comunidad acogedora y solidaria.

"Todos se sentían seguros aquí, y rezo por que continúe siendo un lugar donde las personas se sientan seguras", declaró.

El tiroteo fue el más reciente de una serie de tiroteos fatales en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en una balacera el martes por la tarde frente a una secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.

O'Hara, el jefe de policía, dijo que el tiroteo en la Anunciación no parece estar relacionado con otros actos violentos recientes. Aun así, el doctor Thomas Wyatt, jefe de medicina de emergencia de Hennepin Healthcare, señaló el impacto de responder a dos tiroteos con múltiples víctimas en 24 horas.

El tiroteo en la escuela ocurrido el miércoles también se produjo después de una serie de llamadas falsas sobre supuestos tiroteos en al menos una docena de campus universitarios de Estados Unidos. Las advertencias falsas, a veces con sonidos de disparos de fondo, llevaron a las universidades a enviar mensajes de texto para "correr, esconderse, luchar" y asustaron a los estudiantes de todo el país al comenzar el año escolar.