logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Justifica Ruelas Gaitán rezago en información de Congreso

Tampoco hay claridad sobre el futuro de la CEGAIP, señaló la diputada

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 27, 2025 02:11 p.m.
A
Diana Ruelas Gaitán/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Diana Ruelas Gaitán/Foto: Citlally Montaño-Pulso

La presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Congreso del Estado, Diana Ruelas Gaitán, señaló que aún no hay una definición oficial sobre el futuro de los organismos garantes de la transparencia, incluida la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), pues primero debe conocerse qué se decidirá a nivel federal respecto a la eventual desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

"Estamos esperando que baje desde México qué va a pasar, para que nosotros de manera local podamos aterrizarlo. Yo ahorita podría decirles tantas cosas, pero no quiero caer en un error hasta no tener algo más formal que venga desde México, de la reforma y todo lo que conlleva este cambio o esa transformación que se va a realizar", afirmó.

El tema cobra relevancia en San Luis Potosí, donde organizaciones como Ciudadanos Observando han cuestionado tanto al Congreso como a los partidos políticos por la falta de apertura. El colectivo ha acusado al Partido del Trabajo (PT) —al que pertenece Ruelas Gaitán— de opacidad al no publicar sus estados financieros ni atender solicitudes de información ante la CEGAIP, organismo que a su vez enfrenta señalamientos por no dar trámite a quejas ciudadanas.

Sobre ello, la legisladora rechazó la percepción de opacidad: "Como diputados opacos, como nos llaman, estamos trabajando, estamos al pendiente y estamos para rendirle a la ciudadanía la transparencia que ellos tienen derecho de tener". Añadió que recientemente sostuvo una reunión con el comisionado de la CEGAIP para abordar estos temas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los rezagos de Congreso en la publicación de sus reportes de egresos, Ruelas reconoció la omisión y aseguró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mantiene apertura para aclarar dudas.

"Ya también tuvimos esa plática y aquí el detalle es que la información va llegando por partes, a veces no alcanza todo a cuadrar en tiempo, pero como comisión hemos estado muy al pendiente de ese tema y la Jucopo igual con las puertas abiertas y al diálogo".

La discusión sobre el futuro del sistema de transparencia ocurre en un contexto local marcado por críticas al funcionamiento de la CEGAIP y exigencias ciudadanas para garantizar la rendición de cuentas en San Luis Potosí, tanto de instituciones como de partidos y del propio Congreso. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Justifica Ruelas Gaitán rezago en información de Congreso
Justifica Ruelas Gaitán rezago en información de Congreso

Justifica Ruelas Gaitán rezago en información de Congreso

SLP

Ana Paula Vázquez

Tampoco hay claridad sobre el futuro de la CEGAIP, señaló la diputada

Un hecho, ampliación del aeropuerto de Tamuín en febrero: RGC
Un hecho, ampliación del aeropuerto de Tamuín en febrero: RGC

Un hecho, ampliación del aeropuerto de Tamuín en febrero: RGC

SLP

Rubén Pacheco

Aseguró que ya se cuenta con una bolsa presupuestal inicial de 4 mil 600 millones de pesos

Cambian de ubicación dos recaudadoras de Interapas
Cambian de ubicación dos recaudadoras de Interapas

Cambian de ubicación dos recaudadoras de Interapas

SLP

Redacción

Rector de UPSLP niega censura; alumnos habrían discriminado, insiste
Rector de UPSLP niega censura; alumnos habrían discriminado, insiste

Rector de UPSLP niega censura; alumnos habrían "discriminado", insiste

SLP

Daniel Ortiz Rmz

Néstor Garza aseguró que respetan la libertad de expresión, pero ésta "no puede servir para humillar"