Dron mata a padre y 3 hijos

Kiev, Ucrania.- Un dron ruso se estrelló durante la noche contra una casa en la región nororiental de Járkiv, en Ucrania, donde mató a un padre y sus tres hijos pequeños e hirió gravemente a la madre, embarazada de 35 semanas, dijeron las autoridades el miércoles.

El ataque destruyó completamente la casa de ladrillo y la subió, y la familia quedó atrapada bajo los escombros, según la fiscalía regional de Járkiv.

El padre de 34 años y sus tres hijos —gemelos de dos años y su hermana de un año— murieron, mientras que los rescatistas sacaron a la madre con vida de los escombros, dijeron los fiscales. Ella sufrió lesiones por la explosión, una lesión traumática cerebral, quemaduras y pérdida de audición, señalaron.

El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022, ya que Rusia intensificó sus bombardeos aéreos detrás de la línea del frente, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en el país.

El dron que pegó en Bohodukhiv en Járkiv fue identificado como un Geran-2, una versión rusa del dron Shahed iraní.

"No hay palabras para consolar a la familia; no hay oración que pueda sanar el corazón de una madre que ha perdido a sus hijos", escribió el alcalde de Bohodukhiv, Volodymyr Bielyi, en su página de Facebook.

"Cada uno de estos ataques rusos socava la confianza en todo lo que se está haciendo a través de la diplomacia para poner fin a esta guerra, y una y otra vez demuestra que solo una fuerte presión sobre Rusia y claras garantías de seguridad para Ucrania son la verdadera clave para detener los asesinatos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.