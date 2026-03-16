Dubái suspende temporalmente vuelos

Redacción Internacional.- Las autoridades de aviación civil de Dubái anunciaron este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) como medida preventiva tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.

La Autoridad de Aviación Civil de Dubái informó de que la interrupción de las operaciones se adoptó "como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal", según un comunicado de la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái en redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se produjo cuando un dron impactó en las proximidades del aeropuerto y alcanzó uno de los tanques de combustible situados en la zona, lo que generó un incendio.

Equipos de la Defensa Civil de Dubái acudieron al lugar para contener las llamas y desplegaron un operativo para controlar la situación. Las autoridades indicaron inicialmente que los equipos de emergencia continuaban trabajando para extinguir el fuego y garantizar la seguridad en el área.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, la Defensa Civil confirmó que el incendio fue contenido con éxito y que no se registraron heridos como consecuencia del suceso.