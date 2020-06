Dueños de marisquería en Bangkok, condenados a mil 446 años de cárcel por fraude

Un tribunal de Tailandia ha condenado a los dos dueños de una marisquería situada en el centro de Bangkok a un total de 1.446 años de cárcel por fraude, tras no poder cumplir con una promoción cuyo éxito llevó a la muerte de su empresa.



Los dos condenados, Apichart Paronjullaka y Prapassorn Bovornbancha, eran los dueños del restaurante especializado en marisco y pescado Laemgate cuando lanzaron a principios de año una promoción en su página web en la que ofrecían menús de marisco para 10 personas por 880 baht (en torno a 25 euros o 28 dólares), pero la ganga tuvo tanto éxito que acabó llevándolos a la ruina.



Un total de 20.000 personas compraron la promoción y desembolsaron un total de 50 millones (1,4 millones de euros o 1,6 millones de dólares) a los restauradores, que abrieron listas de espera de meses para ofrecer los menús y, finalmente, tuvieron que cerrar el establecimiento en marzo alegando que no podían obtener el suficiente marisco para satisfacer la demanda, según la cadena pública PBS.



Los dueños ofrecieron reembolsos, pero al no poder afrontar todos los pagos, 350 clientes insatisfechos denunciaron a los propietarios del Leamgate por fraude ante la División de la Policía tailandesa dedicada a la protección del consumidor y los empresarios fueron detenidos a instancias del Tribunal Penal y puestos bajo disposición judicial.



Finalmente, el Tribunal Penal de Bangkok condenó el miércoles a cada uno de ellos a dos años de cárcel por cada uno de un total de 723 delitos, además de obligarlos a pagar una indemnización de 2,5 millones de baht (80.000 euros o 80.800 dólares) a sus defraudados clientes.



Según la ley tailandesa, no podrán cumplir más de 20 años de pena.