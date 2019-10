Duques de Cambridge comienzan gira en Pakistán con seguridad extrema

Kate Middleton y el príncipe William comienzan este lunes el viaje oficial a Pakistán y utilizarán mayor seguridad de la que acostumbran.

El objetivo de la gira oficial en Pakistán es fortalecer las relaciones entre ambos países, tal como lo hizo la reina Isabel ll en 1961 y en 1997. Sobre este viaje hay muy poca información, ya que se considera el más peligroso que han realizado los duques de Cambridge.

Los lugares, horarios y actividades de Kate Middleton y el príncipe William serán revelados el mismo día que se realicen por cuestiones de seguridad, tal como lo declaró Kensington Palace en un comunicado sobre el viaje.

Según informa Vanitatis "El confidencial", algunas zonas del país donde estarán los duques de Cambridge se encuentran declaradas en situación de riesgo por terrorismo y violencia, es por eso que Kate y el príncipe William estarán custodiados por mil policías.

Los duques de Cambridge siempre viajan con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el pequeño Louis, pero esta ocasión como precaución han decidido no llevarlos y, en su lugar, dejarlos en el palacio de Kensington.

Uno de los encuentros que tendrán los duques en Pakistán será con Imran Khan, primer ministro del país asiático, quien fue uno de los más grandes amigos de la princesa Diana, gracias a la amistad que tuvo con Jemina Goldsmith, que estuvo casada con el mandatario casi una década.

Según el palacio de Kensington "los duques de Cambridge visitarán programas para empoderar a los jóvenes. El acceso a la educación de calidad, en particular de las niñas y mujeres jóvenes es una de las prioridades del reino Unido en Pakistán".

Se dice que el viaje será parecido al que realizó la princesa Diana en su primer visita oficial a Pakistán en 1991, y se espera que coloquen la tradicional corona de flores en las tumbas de guerra de Commonwealth o que visiten la mezquita mogol de Badshawi en Lahore, lugar donde Lady Di fue fotografiada descalza.

Kate rindió homenaje a Lady Di

Tras ocho horas de vuelo, Kate Middleton y el príncipe William llegaron a Nur Khan, la base aérea del país en Rawalpindi, lugar donde fueron recibidos por funcionarios locales y el alto comisionado británico en Pakistán, Thomas Drew.

Kate Middleton escogió un vestido con pantalón debajo en color azul celeste, degradado desde el final del pantalón hasta la parte del pecho y hombros, donde se convierte en color blanco. El diseño es de Catherine Walker que fue inspirado en un atuendo tradicional pakistaní. El look que Kate Middleton usa muy orgullosa nos recuerda a la princesa Diana.

La duquesa de Cambridge decidió combinarlos con unos salones en tono nude de la firma Rupert Sanderson, unos pendientes y clutch de la marca nacional Zeen.

Islamabad es la primer parada que hacen los duques de Cambridge después de una visita real que fue hace 13 años por el padre del duque, Carlos de Inglaterra, quien viajó en el 2006 junto con su actual esposa, la duquesa de Cornualles, sin olvidar la participación de Lady Di hace diez años en ese mismo país en la que recaudó fondos para un hospital de enfermos con cáncer.