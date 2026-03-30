Economía cubana se desangra por el bloqueo

La Habana, Cuba.- Cuba lleva tres meses sin "una gota de combustible" por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, según su propio Gobierno, y la economía se desangra con una medida de presión que afecta de la pequeña panadería a las grandes cadenas hoteleras y aviva la inflación.

El silencio está tomando la economía: las calles de La Habana se están quedando sin vehículos a motor y los restaurantes cierran por la falta de clientes. La mayor minera extranjera ha suspendido temporalmente sus operaciones, al igual que más de la mitad de las aerolíneas.

El centro de estudios Economist Intelligence Unit prevé que la economía de la isla ceda este año más de un 7 %, a lo que habría que sumar la contracción acumulada de más del 15 % del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2025.

Los apagones diarios se han disparado en gran medida por la paralización de los equipos electrógenos, que emplean diésel y fueloil. En La Habana se han normalizado en las últimas semanas cortes eléctricos de 15 horas diarias y en las provincias ha habido interrupciones de dos días consecutivos.

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Las gasolineras no suministran diesel desde principios de febrero y han restringido severamente la venta de gasolina que, si no entra nueva del exterior, acabará agotándose.