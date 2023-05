Ecuador inicia con el proceso electoral

Quito, Ecu.- En medio de la crisis política desatada tras la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso, han comenzado a emerger los posibles candidatos para los comicios presidenciales y legislativos.

La máxima autoridad electoral anticipó que las nuevas elecciones para asambleístas y presidente -que completarán el actual mandato- se realizarían en agosto. Se espera que el ente electoral convoque los nuevos comicios en los próximos días.

Entre los políticos que han empezado a promocionarse para disputar la acortada presidencia de un año y medio figura el indígena y abogado ecologista Yaku Pérez, quien en los comicios pasados estuvo a punto de dejar afuera de la segunda vuelta a Lasso, quien al final se impuso por un margen mínimo.

También suenan los nombres del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, los ex asambleístas Fernando Villavicencio y Daniel Noboa y el ex postulante presidencial Pedro Freile. Además se espera que el principal partido opositor Unión por la Esperanza -afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017)- y el partido oficialista CREO participen con sus respectivos abanderados.

Pérez dijo el viernes en una entrevista telefónica con The Associated Press que se estaba preparando para la contienda de 2025, pero “como el día amaneció más pronto, parece que vamos a tener que asumir el reto” para este período de transición.

Pérez señaló que Ecuador pasa por “la peor crisis” debido a problemas económicos y al recrudecimiento de la violencia del crimen organizado y el narcotráfico, así como a una “corrupción galopante”. El político, además, señaló la “indolencia” del gobierno hacia los sectores indígenas y campesinos, considerados los más vulnerables.

Lasso, de 67 años y quien está en la mitad de sus cuatro años de gobierno, dispuso la disolución de la Asamblea -que le realizaba un juicio político por presunta malversación de fondos- como una vía para salir del enfrentamiento político. El mandatario no ha dicho claramente si se postulará nuevamente.

Durante la tarde, medio centenar de estudiantes universitarios lanzaron gritos de protesta en contra Lasso en las inmediaciones de la Universidad Central, donde quemaron un monigote con una careta con el rostro del presidente.