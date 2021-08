Editores de periódicos de EU piden a Biden ayudar a colegas afganos para salir

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Editores de los diarios estadounidenses The Washington Post, The New York Times y el Wall Street Journal firmaron este lunes una carta pidiendo al presidente estadounidense Joe Biden ayudar a colegas afganos y sus familias que "están atrapados en Kabul, y sus vidas en peligro".

"En los últimos 20 años, valientes colegas afganos han trabajado incansablemente para ayudar a The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal a compartir noticias e información de la región con el público global", advierten Frederick J. Ryan, editor y ejecutivo en jefe del Post; Almar Latour, director ejecutivo de Dow Jones y editor de The Wall Street Journal, y A.G. Sulzberger, presidente y editor del Times.

Esos colegas afganos y sus familias, aseguran los firmantes, "están atrapados en Kabul, y sus vidas en peligro", por lo que piden apoyo y "una señal inequívoca de que el gobierno [de Biden] defenderá la prensa libre". En específico, solicitan tres cosas al gobierno estadounidense:

*Facilitar y proteger el acceso de los colegas afganos y sus familias al aeropuerto controlado por Estados Unidos

*Un pasaje/acceso seguro al aeropuerto

*Facilitarles el traslado aéreo fuera de Afganistán

Ayer domingo, las fuerzas el Talibán entraron en Kabul tomando así el control de Afganistán por completo. El presidente huyó del país, "para evitar un baño de sangre", dijo.

Ante los reclamos de la comunidad internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que se mantenía firme en su decisión de retirarse del país, que correspondía al pueblo y a las autoridades afganas enfrentar esta situación, aunque adelantó que habrá una respuesta directa y fuerte si algún estadounidense era atacado.