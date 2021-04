Editorial detiene promoción de biografía de Philip Roth

La editorial de una nueva y popular biografía sobre Philip Roth ha detenido temporalmente el envío y promoción del libro porque su autor, Blake Bailey, enfrenta múltiples acusaciones de acoso y abuso sexual.

"Estas acusaciones son serias. A la luz de ellas, hemos decidido poner en pausa el envío y promoción de 'Philip Roth: The Biography' en espera de cualquier información adicional que pueda surgir", dijo W.W. Norton & Company en un comunicado enviado el miércoles a The Associated Press.

Bailey, quien niega cualquier conducta inapropiada, dejó de ser representado por su agencia literaria, The Story Factory. Bailey enseñaba literatura inglesa en la escuela de educación media Lusher Middle School de Nueva Orleans en la década de 1990. Numerosos exalumnos se han pronunciado recientemente para acusarlo de comportamiento inapropiado y manipulador en aquella época y de buscar relaciones sexuales posteriormente.

El libro de Bailey, publicado en abril, era una de las biografías literarias más esperadas de los últimos años y apareció en la lista de los más vendidos del New York Times y otros medios. Pero desde el fin de semana pasado, en la cuenta de Twitter y el sitio del bloguero de Reluctant Habits, Ed Champion, así como en redes sociales y la prensa, exalumnos han compartido sus historias, y algunos afirman aún están afectados por la conducta de Bailey.

Jessie Wightkin-Gelini, quien estuvo en la clase de Bailey a finales de los 90, dijo a The Associated Press que era un profesor carismático con un don para hacer sentir a los estudiantes, especialmente las chicas, especiales y comprendidos. Pero también recordó aspectos problemáticos, como que la abrazaba "demasiado tiempo" o le tocaba la parte baja de la espalda. Una tarea podía ser un ensayo sobre el primer beso de los estudiantes.

"Sigue siendo uno de los mejores maestros que he tenido, lo cual es bastante repugnante", dijo Wightkin-Gelini, que ahora da clases para estudiantes de secundaria en el Centro para las Artes Creativas de Nueva Orleans. "Me doy cuenta ahora como adulta y como maestra que la forma en la que hablaba con nosotras era parte de su acoso sexual de menores".

Otra exalumna, Amelia Ward, recuerda a Bailey desviándose para hacerle un cumplido y darle atención, incluso pedirle que se quedara después de la escuela cuando no había un motivo aparente. Poco después de que dejó de tomar la clase, él intentó tener una relación personal llevándola a tomar café y preguntándole sobre sus intereses románticos. Ward comenzó a sentirse incómoda y cortó la comunicación.

"Me ha afectado toda la vida", dijo Ward, quien vive ahora en Filadelfia. "Confié en él y él traicionó totalmente la confianza".

Un vocero de la escuela Lusher dijo a AP que la institución, donde Kathy Reidlinger fue directora en los años 90, no estaba al tanto de ninguna inquietud sobre el maestro. Algunos exalumnos, incluída Sarah Stickney Murphy, rechazaron eso.

"No puedo creer que Kathy Reidlinger dijo realmente que nadie se quejó del comportamiento de Blake Bailey cuando daba clases en @LusherMiddle. Qué mentira tan descarada", tuiteó el martes.

Bailey, de 57 años, es autor de biografías aclamadas sobre los escritores John Cheever y Richard Yates. Había trabajado en el libro sobre Roth desde 2012; tuvo acceso ilimitado a sus archivos y pasó mucho tiempo con el autor, que falleció en 2018. Las acusaciones contra Bailey surgen al tiempo que su libro renovó dudas sobre cómo retrataba Roth a las mujeres en sus obras ficción, desde "Portnoy's Complaint" ("El lamento de Portnoy") hasta "My Life As a Man" ("Mi vida como hombre"), y cómo las trataba en su vida personal.

Bailey documentó en detalle los dos infelices matrimonios de Roth, incluyendo su relación con la actriz Claire Bloom; su adulterio crónico y, quizá lo más perturbador, los avances que tuvo con una amiga de la hija de Bloom. La mayoría de los críticos elogiaron a Bailey por un relato riguroso e imparcial, aunque algunos dijeron que era demasiado empático.

"En Bailey, Roth encontró a un biógrafo excepcionalmente en armonía con sus reclamos que pocas veces cuestiona sus cuentas morales. Pero el resultado no es una victoria final de la discusión, como Roth habría esperado", escribió Laura Marsh de The New Republic.