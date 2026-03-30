logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Egipto implementa acciones de ahorro

Por AP

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Egipto implementa acciones de ahorro

El Cairo, Egipto.- El gobierno egipcio busca maneras de ahorrar electricidad generada con petróleo durante la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y ha puesto en marcha al menos una política que amenaza la identidad de El Cairo como una ciudad que nunca duerme.

El gobierno impuso nuevos horarios de cierre en todo el país para tiendas, restaurantes y cafés, ordenándoles cerrar temprano e interfiriendo con su capacidad de operar durante horas críticas.

Es una de una serie de medidas que el gobierno ha adoptado en las últimas semanas para mitigar las consecuencias de la guerra que ha sacudido el Oriente Medio y la economía mundial. 

Aunque Egipto no es parte del conflicto, el país árabe más poblado es uno de los más afectados por las repercusiones de la guerra, incluidos el aumento de los precios del petróleo y la interrupción de rutas marítimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las medidas —descritas por el gobierno como "excepcionales"— incluyen atenuar la alumbrado público y la publicidad en las carreteras. También se ordenó que las oficinas distritales del gobierno en la Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo, cierren a las 6 de la tarde.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro
    Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

    Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

    SLP

    AP

    La renuncia del primer ministro se da tras acusaciones de corrupción y boicot parlamentario del Partido Democrático.

    Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba
    Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba

    Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba

    SLP

    EFE

    Donald Trump afirmó que la llegada de crudo ruso a Cuba no afectará el bloqueo energético impuesto por EE.UU.

    Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico
    Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico

    Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico

    SLP

    AP

    Participantes incluyen biólogos y cineastas que buscan especializarse en ambientes polares.

    Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén
    Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén

    Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén

    SLP

    AP

    El Patriarcado Latino calificó la medida como desproporcionada y afectó la libertad de culto.