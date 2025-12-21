Egipto insta a reformar Consejo de Seguridad
El Cairo, Egipto.- El presidente egipcio Abdel-Fatá el-Sisi reiteró el sábado sus llamados a realizar cambios estructurales en el Consejo de Seguridad de la ONU para otorgar a África un papel más importante en la toma de decisiones globales.
El-Sisi hizo un llamado por un orden mundial "más pluralista" en una conferencia de la asociación Rusia-África celebrada en El Cairo, a la que asistieron el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y ministros de más de 50 países africanos, junto con representantes de varias organizaciones africanas y regionales.
"El continente africano debe tener una voz presente e influyente en la toma de decisiones globales, dado su peso humano, económico, político y demográfico", afirmó el-Sisi en un comunicado leído por su ministro de Relaciones Exteriores en la sesión plenaria de la conferencia. Agregó que las instituciones financieras internacionales necesitan someterse a reformas similares para asegurar una representación equitativa de África.
Desde 2005, la Unión Africana ha estado exigiendo que se otorguen a África al menos dos asientos permanentes con poder de veto y cinco asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad. Ha argumentado que tales reformas contribuirían a lograr la paz y la estabilidad en el continente, que ha estado luchando con guerras durante décadas.
