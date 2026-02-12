Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos reportó el jueves dos incidentes ocurridos en días recientes vinculados al contingente naval que desplegó en el mar Caribe: un infante de Marina que murió tras caer por la borda y una colisión entre dos buques de la Marina en la que dos marineros sufrieron heridas leves.

Detalles confirmados sobre la muerte del infante de Marina

El cabo segundo Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, cayó del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, informó el sábado el Cuerpo de Infantería de Marina en un comunicado de prensa. El ejército utilizó cinco buques de la Marina, 10 aeronaves y un dron Reaper de la Fuerza Aérea en una "operación de búsqueda y rescate de 72 horas", indica el comunicado, pero fue declarado muerto el martes.

Parece ser la primera muerte anunciada públicamente de un miembro del ejército estadounidense durante la operación militar de Estados Unidos en la región. El gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presencia militar en la región y luego en septiembre inició una serie de ataques militares contra pequeñas embarcaciones que afirma eran usadas para el narcotráfico, además de incautar barcos petroleros y realizar una incursión armada en Venezuela para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto y consecuencias del choque naval en el Caribe

También el jueves, el Comando Sur de Estados Unidos anunció que el destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply chocaron mientras el buque de guerra recibía suministros. La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de cientos de pies (decenas de metros), mientras el combustible y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables.

La colisión ocurrió cuando el buque de abastecimiento reabastecía de combustible al crucero USS Gettysburg por un lado y el Truxtun se aproximó desde el otro, según un funcionario estadounidense familiarizado con el incidente y que habló bajo condición de anonimato para tratar un percance que está bajo investigación.

El Comando Sur indicó que dos militares reportaron lesiones leves tras la colisión y que ambos se encontraban en condición estable. Los dos buques ahora navegan sin problema, añadió.

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar "una reparación emergente de equipo" y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un funcionario de la Marina que habló bajo condición de anonimato para tratar detalles operativos delicados.

El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe asciende a 12 buques, incluido el portaaviones Gerald R. Ford, así como el Iwo Jima y otros dos buques de asalto anfibio, que transportan a miles de marines.

The Wall Street Journal informó sobre el choque de los buques en primera instancia.

En febrero de 2025, el portaaviones USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante a las afueras del canal de Suez, cerca de Puerto Said, Egipto. Eso provocó daños menores al Truman, pero no hubo heridos.

Una investigación difundida en diciembre reveló que, como el portaaviones iba retrasado, el oficial que lo navegaba lo condujo a una velocidad peligrosamente alta.

El informe determinó que, cuando un buque mercante se desplazó hacia una trayectoria de colisión con el portaaviones, el oficial a cargo no tomó medidas suficientes para apartarse, y que el buque viajaba tan rápido que habría necesitado casi 2,5 kilómetros (1,5 millas) para detenerse después de parar los motores.