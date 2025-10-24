Ejército de Estados Unidos envía portaaviones a aguas de Sudamérica

WASHINGTON (AP) — El Ejército de Estados Unidos enviará un portaaviones a las aguas frente a Sudamérica, anunció el Pentágono el viernes, en la más reciente escalada de poder militar en una región donde la administración Trump ha desatado ataques más rápidos en los últimos días contra embarcaciones que acusa de transportar drogas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el Comando Sur de Estados Unidos para "reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y obstaculizar a actores y actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en redes sociales.

El USS Ford, que tiene cinco destructores en su grupo de ataque, está desplegado actualmente en el mar Mediterráneo. Una persona familiarizada con la operación dijo a The Associated Press que uno de esos destructores está en el mar Arábigo y otro en el Rojo. El viernes, el portaaviones estaba en un puerto de Croacia, en el mar Adriático.

La persona, que informó bajo condición de anonimato por ser operaciones militares sensibles, no quiso decir cuánto tiempo tomará que el grupo de ataque llegue a las aguas frente a Sudamérica o si los cinco destructores harían el viaje.

El despliegue de un portaaviones aumentará significativamente los recursos en una región que ya ha visto un aumento inusualmente grande de la presencia militar estadounidense en el mar Caribe y las aguas frente a Venezuela. El último despliegue y el ritmo acelerado de los ataques estadounidenses, incluido uno el viernes, han aumentado las especulaciones sobre hasta dónde podría llegar la administración Trump en operaciones que dice están dirigidas al tráfico de drogas, incluyendo si podría intentar derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Mover miles de tropas más a la región

Ya hay más de 6.000 marineros e infantes de marina en ocho buques de guerra en la región. Si llega todo el grupo de ataque del USS Ford, eso podría traer cerca de 4.500 marineros más, así como los nueve escuadrones de aviones asignados al portaaviones.

Complicando la situación está la tormenta tropical Melissa, que está prácticamente estacionada en el Caribe central, y los meteorólogos han dicho que pronto podría fortalecerse en un huracán poderoso.

Horas antes de que Parnell anunciara la noticia, Hegseth dijo que el Ejército había realizado el 10mo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas, matando a seis personas y elevando el número de muertos de la campaña, que comenzó a principios de septiembre, al menos a 43 personas.

Hegseth afirmó que la embarcación atacada durante la noche era operada por la pandilla Tren de Aragua. Fue la segunda vez que el gobierno del presidente Donald Trump vincula una de sus operaciones con la banda, que se originó en una prisión venezolana.

"Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda", dijo Hegseth en la publicación. "Día o NOCHE, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos".

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno en varias semanas cuando comenzaron, a tres en esta semana. Dos de los ataques más recientes también se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, ampliando el área en que el Ejército estaba dispuesto a realizarlos y pasando a la zona donde se contrabandea gran parte de la cocaína de los principales productores del mundo, incluyendo Colombia.

Escalando las tensiones con Colombia, la administración Trump sancionó el viernes al presidente Gustavo Petro, su familia y un miembro de su gobierno por acusaciones de narcotráfico.

EEUU se centra en Venezuela y el Tren de Aragua

El reciente ataque tiene un paralelismo con el primero de ellos, anunciado por Estados Unidos el mes pasado, al centrarse en la banda Tren de Aragua, a la que el gobierno de Trump designó como organización terrorista extranjera y a la que culpa de ser el origen de la violencia y el tráfico de drogas que azota a varias ciudades.

Sin mencionar el origen de la embarcación atacada, el gobierno republicano afirma que al menos cuatro de los botes atacados provenían de Venezuela. El jueves, el Ejército de Estados Unidos voló un par de bombarderos pesados supersónicos hasta la costa de Venezuela.

Maduro argumenta que las operaciones estadounidenses son el más reciente esfuerzo para sacarlo del poder.

El mandatario venezolano elogió el jueves a las fuerzas de seguridad y a una milicia civil por los ejercicios de defensa realizados a lo largo de unos 2.000 kilómetros de costa para prepararse ante la posibilidad de un ataque estadounidense.

En el lapso de seis horas, fue "cubierto el 100% de todas las costas del país en tiempo real, con todo el equipamiento y el arma pesada para defender todas las costas de Venezuela si fuera necesario", dijo Maduro en un evento gubernamental transmitido por la televisión estatal.

La presencia militar de Estados Unidos tiene que ver menos con el tráfico de drogas que con enviar un mensaje a los países de la región para que se alineen con los intereses de Estados Unidos, según Elizabeth Dickinson, analista del Grupo Internacional de Crisis para la región de los Andes.

"Una expresión que escucho con mucha frecuencia es ´Las drogas son la excusa´. Y todos lo saben", afirmó. "Y creo que ese mensaje es muy claro en las capitales regionales. Así que el mensaje es que Estados Unidos está decidido a perseguir objetivos específicos. Y usará la fuerza militar contra líderes y países que no se alineen".

Comparar la ofensiva contra las drogas con la guerra contra el terrorismo

En sus declaraciones recientes sobre los ataques, Hegseth ha comenzado a establecer una comparación directa entre la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos declaró tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la ofensiva del gobierno de Trump contra los traficantes de drogas.

Este mes, Trump declaró que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y afirmó que Estados Unidos estaba en un "conflicto armado" con ellos, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno del expresidente George W. Bush después de los atentados del 11-S.

El jueves, cuando los reporteros le preguntaron al mandatario si solicitaría al Congreso que emitiera una declaración de guerra contra los cárteles, dijo que ese no era el plan.

"Creo que simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a matarlos, ¿saben? Van a estar, ya saben, muertos", dijo Trump durante una mesa redonda en la Casa Blanca con funcionarios de seguridad nacional.

Legisladores de los dos partidos principales han expresado su preocupación sobre las acciones militares que Trump ha ordenado sin recibir autorización del Congreso ni proporcionar muchos detalles.

"Nunca he visto algo así", dijo el senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, quien anteriormente trabajó en el Pentágono y el Departamento de Estado, incluso como asesor en Afganistán.

"No tenemos idea de hasta dónde va a llegar esto, cómo podría resultar, ya saben, ¿va a haber soldados en el terreno? ¿Va a escalar de una forma en que podríamos vernos atrapados por mucho tiempo?", dijo.

Pero el representante republicano de Florida, Mario Diaz-Balart, experto en política exterior en el hemisferio, dijo sobre el enfoque de Trump: "Ya era hora".

Si bien Trump es un presidente que "obviamente odia la guerra", tampoco tiene miedo de usar al Ejército estadounidense en operaciones específicas, señaló Diaz-Balart.

"No me gustaría estar en los zapatos de ninguno de estos cárteles de la droga", agregó.