¿El árbol de Navidad se pone hoy 8 de diciembre?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- En diferentes partes del mundo se celebra el Día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, ya que fue declarado como día festivo en 1854 por el Papa Pío IX.

Este día hace referencia a la concepción de la Virgen María sin pecado original y en Argentina fue adoptado para poner el árbol navideño, sin embargo, no es tradición en otras partes del mundo.

Aunque el día de hoy está contemplado en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica Romana, no es un día feriado nacional, sólo en algunas partes del mundo como Nicaragua y Colombia.

¿Qué significado tiene el árbol navideño?

En cuanto al significado del árbol varía dependiendo de las creencias de cada persona, país o región. Por ejemplo, en Ucrania, la tradición manda a decorar el árbol de Navidad con telarañas.

En Grecia solían decorarse barcos de Navidad en lugar de árboles en honor a San Nicolás, el santo patrón del país y protector de los marineros.

No obstante, el árbol también tiene un significado religioso, pues para algunos la forma triangular simboliza la Santísima Trinidad y las luces de colores que en un principio fueron velas simbolizan la luz de Cristo.

¿Cuál es su origen?

Su origen también varía, pues de acuerdo con un artículo publicado en la revista National Geographic los cristianos adaptaron y transformaron las costumbres de otras culturas ante la imposibilidad de erradicarlas, pues las consideraban paganas.

Si bien, el origen y significado del árbol navideño varía en cada parte del mundo, lo cierto es que une a las familias y genera ilusión en los niños que esperan con ansias abrir los regalos.