El ataque iraní en Irak causó conmoción cerebral a 34 soldados de EE.UU.

Hasta 34 miembros del ejército de EE.UU. resultaron heridos con distintos traumatismos cerebrales en el bombardeo iraní que tuvo lugar el pasado 8 de enero contra una base militar en Irak y que contaba con presencia de tropas estadounidenses, informó este viernes el Pentágono.



Teherán atacó el centro militar en represalia por la muerte del general Qasem Soleimaní, considerado un héroe en el país persa, quien falleció días antes a consecuencia de una ofensiva estadounidense.



"Un total de 34 miembros han sido diagnosticados con conmociones, y lesiones cerebrales traumáticas. Ocho miembros en servicio fueron inicialmente transportados a Alemania y han sido desplazados a EE.UU., donde continuarán recibiendo tratamiento", explicó Jonathan Rath Hoffman, asistente de prensa del secretario de Defensa, Mark Esper.



Además, añadió que otros nueve estadounidenses permanecen en Alemania, donde están siendo sometidos a evaluación y tratamiento, mientras que los 17 restantes han sido dados ya de alta y regresado a su actividad habitual en Irak, donde recibieron asistencia médica, a excepción de uno que fue hospitalizado en Kuwait.



En un principio, el Pentágono había informado de que el ataque no había causado heridos; pero después de evaluar otra vez a las víctimas, las autoridades identificaron algunos síntomas de contusiones cerebrales debido a la fuerza del impacto de los misiles.



Esto es algo que ya había adelantado la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), liderada por Washington, que anunció la semana pasada que varios soldados de EE.UU. en efecto sí habían resultado heridos en el ataque, aunque sin concretar el número.



En reacción a esto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, desdeñó hace dos días el asunto al no considerar las lesiones de gravedad.



"No, no considero esto como lesiones graves", expresó el mandatario en Twitter.



Algunos medios estadounidenses citaron fuentes militares anónimas para afirmar que la cuenta total de los afectados ascendía a 11, un número que se ha demostrado muy corto respecto al total de heridos.



Teherán y Washington, que no tiene relaciones diplomáticas desde 1979, han vivido numerosas crisis desde que Trump ordenara en 2018 la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear de 2015.