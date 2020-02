El autor de matanza de Atocha es extraditado a España desde Sao Paulo

El ultraderechista español Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha de 1977, fue extraditado este jueves desde Sao Paulo, donde se encontraba preso desde hacía un año, y tiene previsto aterrizar este viernes en Madrid.



Fuentes de la Policía Federal de Brasil informaron a Efe que García Juliá embarcó en un vuelo comercial de Iberia que despegó poco después de las 16.00 hora local (19.00 GMT) rumbo a Madrid, donde tiene previsto llegar a las 6.00 hora española.



García Juliá llegó al aeropuerto internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de Sao Paulo, acompañado por el cónsul de España en Sao Paulo, Ángel Vázquez, según pudo constatar Efe.



La extradición del ultraderechista español, que integraba la llamada Fuerza Nueva, había sido autorizada por la Corte Suprema de Brasil en agosto de 2019 y tan solo dependía de que el Ejecutivo brasileño la confirmara, lo que ocurrió a comienzos de este año.



El ultraderechista fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo en Madrid.



García Juliá, quien cumplió 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado en 1980, se encontraba prófugo desde comienzos de los noventa y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad venezolana falsa y llegó a trabajar como conductor de Uber.



Antes de su detención en Brasil, el español, que tenía 24 años cuando perpetró la matanza, pasó dos décadas prófugo e inició un periplo de fugas por diversos países de Latinoamérica, entre ellos Paraguay y Bolivia.



Tras conocerse el paradero del condenado, la Audiencia Nacional de España requirió su extradición por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión.



Tras la extradición de García Juliá, el embajador de España en Brasil, Fernando García Casas, tiene previsto recibir este viernes en Brasilia al ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, para agradecer la colaboración por parte del país sudamericano.



- GARCÍA JULIÁ, "ARREPENTIDO" POR EL CRIMEN, SEGÚN SU ABOGADO



En una entrevista con Efe esta semana, el abogado de García Juliá, Daniel Mourad Majzoub, aseguró que el ultraderechista está "arrepentido" de lo ocurrido la noche del 24 de enero de 1977, cuando los tres pistoleros entraron en un bufete de abogados y dispararon a cinco personas.



"En varios momentos de los interrogatorios, (Juliá) reiteró que aquello (la matanza) ocurrió en la época en la que era joven, era un idealista, y que estaba arrepentido de ello, pero ya había pagado por la sentencia y por el crimen cometido", aseguró a Efe el letrado Daniel Mourad Majzoub en su bufete en Sao Paulo.



No obstante, el jurista consideró que García Juliá ya ha cumplido su pena" y que España tendrá que "entenderlo".



"O España entiende eso o nosotros vamos a recurrir al Tribunal de Estrasburgo", adelantó.



De acuerdo con el abogado defensor, el español mantiene actualmente una unión estable con Raimunda, una mujer de nacionalidad brasileña, y la extradición ha supuesto un "drama familiar" que "está separando a una familia".



"(García Juliá) tiene además una hija, que no es de sangre, es su hijastra, pero a quien trata como una hija", expresó el abogado.