El cinturón de seguridad le salvó la vida a Tiger Woods

Las autoridades de Los Ángeles, tanto el Departamento de Policía y de Bomberos, comunicaron los detalles del accidente que sufrió el golfista Tiger Woods este martes por la mañana.

Carlos Gonzalez, el primer oficial en llegar a la zona donde quedó el vehículo del estadounidense, explicó que ha visto varios sucesos parecidos como al de hoy y que fueron fatales.

"Que haya usado el cinturón de seguridad, le elevó las posibilidades de salir con vida de este accidente", comentó Gonzalez en conferencia.

El oficial añadió que cuando se acercó a la camioneta de Woods, lo vio consciente y tranquilo, por lo que le preguntó su nombre. "Cuando me dijo ´Tiger´, lo reconocí inmediatamente. Le cuestioné si sabía dónde estaba, la hora y el día para saber que estaba bien y no sacarlo del vehículo hasta que llegara el Departamento de Bomberos".

Alex Villanueva, shérif de Los Ángeles, añadió que no han encontrado pruebas de sustancias que hayan provocado el accidente, pero que sí conducía a una alta velocidad.

"La velocidad era considerable para cubrir distancia en la que terminó el vehículo", indicó Vullanueva. "El auto estaba destruido por el exterior, pero en el interior, en la cabina, estaba casi intacto, que provocó que sobreviviera el accidente": añadió shérif de Los Ángeles, quien respondió preguntas en español e inglés.

Las autoridades confirmaron lesiones graves en ambas piernas de Woods, pero no especificaron detalles.

"No presentó heridas que hubieran arriesgado su vida, de lo que tengo entendido": Daryl Osby, jefe de bomberos en Los Ángeles. "Presentó graves lesiones en las piernas. Fue extraído del vehículo tras romper una ventana con un hacha".

Sobre el estado salud actual de "Tiger", no se aclaró más, solo que sigue internado en un hospital en el área de la ciudad californiana.